যোগ দিবসে মোদির সফরে রেড রোড বন্ধ করা নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

যোগ দিবসে মোদির সফরে রেড রোড বন্ধ করা নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন মামলা করেছিল ৷ তার প্রেক্ষিতে আদালত বড় নির্দেশ দিল বৃহস্পতিবার ।
Published : June 18, 2026 at 1:53 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুষ্ঠানের জন্য সাতদিন বন্ধ রেড রোড ৷ সেসময় আইনজীবীদের যাতায়াত ও কলকাতা হাইকোর্ট অভিমুখী যান চলাচল যাতে অব্যাহত থাকে সেই বিষয়ে প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে ৷ নগরপাল অজয় নন্দকে এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । সময় মতো যাতে কলকাতা হাইকোর্টের কর্মচারী এবং আইনজীবীরা পৌঁছতে পারেন সে বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে বলে বৃহস্পতিবার নির্দেশে জানিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ।
নির্দেশে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচাৰ্য আরও জানিয়েছেন, পাশাপাশি 14 জুন থেকে 21 জুন পর্যন্ত রেড রোড বন্ধ থাকার কারণে নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের জন্যও যেন বিকল্প ব্যবস্থা করা হয় ৷ যাতে শহরের বাসিন্দারা কোনও অসুবিধা ছাড়াই তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন সেই বিষয়টাও দেখতে হবে ।