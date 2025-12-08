ETV Bharat / state

সমস্ত অবৈধ নির্মাণ দ্রুত ভেঙে ফেলতে হবে, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি নিয়ে নির্দেশ হাইকোর্টের

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বাঁচাতে আরও কঠোর কলকাতা হাইকোর্ট ৷ অবিলম্বে বেআইনি নির্মাণের তালিকা ওয়েবসাইটে ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হল ৷

CAL HC ON EAST KOLKATA WETLANDS
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: পূর্ব কলকাতা জলাভূমির যে কোনও জায়গায়-জমিতে (দাগ নম্বর-সহ) কোনও নির্মাণ করা যাবে না ৷ সোমবার এমনটা জানিয়ে কর্তৃপক্ষকে তাদের ওয়েবসাইট এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, এই দাগ নম্বরে নির্মিত সমস্ত নির্মাণ অবৈধ এবং তা অবিলম্বে ভেঙে ফেলতে হবে। রাজ্য, পুরসভা ও পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষকে কঠোরভাবে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে হবে। পাশাপাশি, জলাভূমিতে গড়ে ওঠা কোনও বেআইনি নির্মাণে যেন বিদ্যুৎ পরিষেবা না-দেওয়া হয় তা সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমকে সুনিশ্চিত করতে হবে। আগামী 23 ফেব্রুয়ারি কী পদক্ষেপ করা হল, তা জানিয়ে সব পক্ষকে আদালতে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

এদিন মামলার শুনানিতে এক ব্যক্তি এই মামলায় যুক্ত হওয়ার আর্জি জানান। কারণ, পূর্ব কলকাতা জলাভূমির মধ্যে তাঁর ফ্ল্যাট রয়েছে। আর ওই ব্যক্তির বক্তব্য, "তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ওই ফ্ল্যাটে বসবাস করেন। বিচারপতি অমৃত সিনহা এই বক্তব্য শোনার পরেই বলেন, "পূর্ব কলকাতা জলাভূমির উপর ফ্ল্যাট তৈরির কোনও অনুমতি দেওয়া যায় না।" এরপরই বিচারপতি ব্যক্তির কাছে ফ্ল্যাট সংক্রান্ত নথিপত্র চান অর্থাৎ ওই জায়গায় তাঁর ফ্ল্যাট তৈরির অনুমোদন রয়েছে কি না, সেই সংক্রান্ত। যদিও ওই ব্যক্তি নথি দেখানোর জন্য সময় চান।

এদিন পূর্ব কলকাতা জলাভূমির পক্ষ থেকে আইনজীবী জানান, কর্তৃপক্ষ আরও বহু বেআইনি বহুতল চিহ্নিত করেছে। বিচারপতি সিনহা বলেন, "যে সমস্ত ফ্ল্যাট বা বাড়ির বিরুদ্ধে বেআইনি জমি দখল করে গড়ে ওঠার অভিযোগ রয়েছে তাদের তালিকা কেন আপনারা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছেন না? বহু সাধারণ ব্যক্তি যাঁরা এই সমস্ত ফ্ল্যাট কিনছেন, তাঁরা যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির উপরে নির্মাণ গড়ে উঠেছে জানেনই না। তাঁরা অজান্তে এই ফাঁদে মধ্যে পড়ছেন। আর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এইভাবে খোয়াতে বসছেন।"

এরপরই বিচারপতির সংযোজন, "কেন আপনারা অবিলম্বে এই সমস্ত জমিতে তৈরি নির্মাণ বন্ধ করছেন না ? পাশাপাশি, এর আগে যে সমস্ত বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত হয়েছে সেগুলির ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করা হল এতদিনে ? এর আগে আদালতের কাছেই তথ্য এসেছে 500-র বেশি বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত হয়েছে। সেই সমস্ত বেআইনি নির্মাণের কোনও দেওয়াল বা বারান্দা আপনারা ভেঙেছেন ? তাই দ্রুত পদক্ষেপ করুন। সমস্ত বহুতল ভেঙে-গুঁড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এত ধীর গতিতে কাজ করলে হবে না।"

কিন্তু এর উত্তরে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির পক্ষ থেকে বলা হয়, "আমরা বারবার রাজ্য প্রশাসন এবং পুরসভাকে বলা সত্ত্বেও তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে না।" তখন ক্ষুব্ধ হয়ে অমৃতা সিনহা বলেন, "সমস্ত তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করুন। সাধারণ মানুষ দেখুক যে আদালতের নির্দেশে অন্তত কিছু কাজ হচ্ছে। আদালত দিনের পর দিন নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না ৷ এটা আদালতের পক্ষেও অত্যন্ত অস্বস্তিকর । এই মামলার আগামী শুনানি 23 ফেব্রুয়ারি ৷"

TAGGED:

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি
EAST CALCUTTA WETLANDS
CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট
CAL HC ON EAST KOLKATA WETLANDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.