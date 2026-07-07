ডিজে মামলায় কড়া হাইকোর্ট, কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতেই হবে অভিষেককে

ডিজে মামলায় কড়া হাইকোর্ট, কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতেই হবে অভিষেককে
বিচারপতি জানান, আদালত আগেই অভিষেককে রক্ষাকবচ দিয়েছে। এমতাবস্থায় সাংসদকে তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে।
Published : July 7, 2026 at 11:49 AM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: কণ্ঠস্বরের নমুনা জমা দিতে যেতেই হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ বিধাননগর সাইবার থানার দায়ের হওয়া ডিজে মামলায় এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মঙ্গলবার মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন, অভিষেককে রক্ষাকবচ দিয়ে রেখেছে আদালত। তাঁকে তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে। অর্থাৎ এরপর কণ্ঠস্বর জমা দেওয়া ছাড়া অভিষেকের কাছে কার্যত দ্বিতীয় কোনও বিকল্প রইল না ৷
শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবী দাবি করেন, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আগেই জানিয়েছেন যে ভিডিও ঘিরে অভিযোগ দায়ের হয়েছে সেখানে থাকা কণ্ঠস্বর তাঁরই । তাহলে নমুনা দিতে যেতে যেতে হবে কেন ? পাল্টা রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্য়াডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার জানান, যদি পরীক্ষা করে না দেখা হয় তাহলে তদন্তকারী আধিকারিক নিশ্চিত হবেন কীভাবে ? তারপরই বিচারপতি জানিয়েছেন, "তদন্তে সহযোগিতা করুন পরে সব পক্ষের আবেদনের শুনানি করা হবে। "
উল্লেখ্য, এর আগে গত 30 জুন বিধাননগর আদালত অভিষেককে কণ্ঠস্বরের নমুনা জমা দিতে বলেছিল ৷ কিন্তু তিনি সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সেই মামলা প্রধান বিচারপতির কাছে ফেরত পাঠান। অন্যদিকে, বিধাননগর আদালত জানায় 30 জুনের পরিবর্তে 8 জুলাই সাংসদকে কণ্ঠস্বরের নমুনা জমা দিতে হবে।
এদিন বিষয়টি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে উল্লেখ করেন অভিষেকের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ মুল মামলাটি এই বেঞ্চেই বিচারাধীন রয়েছে। তবে বিচারপতি কোনও জরুরি শুনানির আবেদন এদিন গ্রহণ করেননি । তিনি জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তদন্ত সহযোগিতা করতে হবে।
সংঘাতের সূত্রপাত গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা একটি মন্তব্যকে ঘিরে ৷ তৃণমূল সাংসদ নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন 'ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যজুড়ে ডিজে বাজবে' ৷ এই মন্তব্যে বিতর্ক বাধে ৷ শুধু তাই ডিজে মন্তব্য করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কথাও উল্লেখ করেন অভিষেক ৷
বিধানসভা নির্বাচনে ফল প্রকাশের পর অভিষেকের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করা সংক্রান্ত একটি অভিযোগে বিধাননগর সাইবার থানায় দায়ের হয় ৷ অভিযোগকারীর বাড়ি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের আওতায় বাগুইআটি থানা এলাকায় ৷ সেই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন ৷
এই মামলার তদন্তে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চেয়ে বিধাননগর আদালতে আবেদন জানায় সিআইডি ৷ আদালত তাতে অনুমতিও দেয় ৷ 30 জুন তাঁকে বিধাননগর আদালতে হাজির থেকে কণ্ঠলস্বরে নমুনা জামা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ পরে সেই তাারিখ আরও পিছিয়ে 8 জুলাই হয়ে যায় ৷ কিন্ত এখনও কণ্ঠস্বরের নমুনা অভিষক জমা দেননি ৷ তবে এবার যা পরিস্থিতি হল তাতে কণ্ঠস্বর নমুনা জমা দিতে যাওয়া ছাড়া অভিষেকের কাছে অন্য কোনও উপায় নেই বলেই মনে করছেন প্রবীণ আইনজবীদের একটা বড় অংশ ৷ এর আগে 16 জুন ভবানী ভবনে টানা 6 ঘণ্টা সিআইডি জেরা করে অভিষেককে ৷