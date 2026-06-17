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স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় হকার উচ্ছেদ, কলকাতা হাইকোর্টের বড় নির্দেশ

আদালতের পর্যবেক্ষণ, যেসমস্ত জমিতে নোটিশ পড়েছে তার সবগুলির আদতে রেলের কি না তা নিয়ে সংশয় আছে ৷ আগে এই জটিলতার সমাধান চায় আদালত ৷

Cal HC on eviction case
উচ্ছেদ নিয়ে হাইকোর্টের বড় নির্দেশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 8:49 PM IST

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কলকাতা, 17 জুন: রেলস্টেশন ও তার সংলগ্ন এলাকা থেকে হকার উচ্ছেদের উপর জুন মাসের শেষ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে একযোগে এ সংক্রান্ত 15টি মামলার শুনানি হয় ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, রেলের তরফে যে সমস্ত জমিতে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে তার সবগুলি রেলের কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে ৷ এই অবস্থায় আগে রেলকে এইসব জায়গায় ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করে আগামিদিনে রিপোর্ট দিতে হবে ৷ তারপর উচ্ছেদ নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে ৷

বালিগঞ্জ, বামনগাছি, বারুইপুর, ডানকুনি, হাবড়া, গুমা, বনগাঁ, দুর্গানগর, হৃদয়পুর, মথুরাপুর, যাদবপুর-সহ যেখানে যেখানে উচ্ছেদ করা নিয়ে রেল নোটিশ দিয়েছে সেই সব জায়গায় আদালতের নির্দেশ কার্যকর হবে ৷ মানে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদ বন্ধ রাখতে হবে ৷ আদালতের বক্তব্য, জমির ফিজিক্যাল অবস্থান ও রেকর্ড দেখানো ছাড়াও রেলকে আরও একটি বিষয়ে জবাব দিতে হবে ৷ এই জায়গাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও রেল আগে হকারদের বসার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ এখন কেন উঠে যেতে বলছে সেটা রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে ৷ কয়েকটি ক্ষেত্রে এক জায়গা থেকে তুলে দিলে অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না সেটাও জানাতে হবে রিপোর্টে ৷

এদিনের শুনানিতে আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, শামিম আহমেদ, ফিরদৌস শামিম, বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়রা আদালতে জানান, যেভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে তাতে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে ৷ কেন্দ্র বা রাজ্য কেউ এই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। জীবনের অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ৷ সমাজের দুর্বল শ্রেণির মৌলিক অধিকার কোনও কারণ দেখিয়ে খর্ব করা যায় না। বরং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদের সাহায্য করার কথা।

আরও বলা হয়, ছোট ছোট দোকান করে হাজার হাজার পরিবার সংসার চালাচ্ছে ৷ বলা ভালো চালাতে বাধ্য হচ্ছে ৷ তাদের উপর আরও চাপ বাড়ানো সরকারের কাজ হতে পারে না। রাষ্ট্র তাদের শত্রুজ্ঞানে আচরণ করতে পারে না। অথচ এখানে হঠাৎ বুলডোজার পাঠিয়ে ভেঙে চুরে সব শেষ করে দেওয়া হচ্ছে ৷ আতঙ্কে প্রতিরাতে কোনও না কোনও জায়গায় লোকজন পাহারা দিচ্ছেন ৷ তাতেও বুলডোজার হামলা থেকে বাঁচতে পারছেন না।

আইনজীবীদের যুক্তি কেউ রেলের জমিতে বসে পড়লে এভাবে দু-তিন দশক পর তাকে উচ্ছেদ করা যায় না ৷ এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কথাও তুলে ধরেন আইনজীবীরা ৷ রাজ্যে পুলিশের সংগঠন করায় বাধা দেওয়ার মামালতেও এই যুক্তি কাজে লেগেছিল বলে জানান মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবীরা। তাঁদের দাবি, আগে হকারদের বিকল্প জায়গা দেওায়া হোক ৷ তারপর উচ্ছেদ করা হোক ৷

বিচারপতির পাল্টা বক্তব্য, প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশন চত্বর দখল করে কেউ যদি দোকান বসায়, তাহলে তাকে তোলা হবে না কেন ? কিছু ক্ষেত্রে রেল স্টল করে বসার ব্যবস্থা করেছিল। তাদের উচ্ছেদের ঘটনা কি আছে ? লাইসেন্স আছে এমন লোকেদের তুলেছে ?

আইনজীবীরা জানান, বহু ক্ষেত্রে রেলযাত্রীরা অভিযোগ করছেন বলে প্ল্যাটফর্ম ও রেলের রাস্তা থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে । বারুইপুরে 1995 সালে সেখানে লাইসেন্স পায় রেলের 40টি পরিবারকে আগাম সময় না দিয়েই উঠে যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি বলেন, এঁদের মধ্যে মাত্র দু'জনের লাইসেন্স ছিল। তাই আপাতত এই দু'জনের ক্ষেত্রে রেল কী করবে, আগামিদিনে জানাক ৷ "

হুগলি নদী জলপথ সমবায় সমিতি থেকে লাইসেন্স নিয়ে কয়েকজন হকার বসেছিলেন ।স্টেশন থেকে প্রায় এক কিমি দূরে ডানকুনিতে। তাদেরও নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে 32টি পরিবারের দোকান ও বাসস্থান আছে ৷ রেলের পক্ষের আইনজীবী জানান, 1981 সালে তাঁদের ওই জমি কিনে নেওয়ার ন্যূনতম দাম জমা দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত কেউ জমা দেয়নি।

অন্য একটি প্রসঙ্গে আবেদনকারীদের আইনজীবীরা বলেন, "গুমা স্টেশনের বাইরে রেলের জায়গা কি না, তাই নিয়ে প্রশ্ন আছে ৷ ওখানকার লাইসেন্স ও বিদ্যুতের লাইন আছে ৷ কিন্তু রেলের কোনও নথি নেই। স্টেশনের বাইরে ওই জায়গা রেলের কি না সেটা স্পষ্ট নয়।" দুপক্ষের সওয়াল শুনে বিচারপতি বলেন, রেলকে নিজের জায়গা আগে চিহ্নিত করতে হবে। মানচিত্রে জমির দখল রাখা এক জিনিস, আর বাস্তবে ( ফিজিক্যাল পজিশন) সেই জায়গা তাদের কি না, সেটা আরেক বিষয়। প্রশ্নের মুখে থাকা জায়গাগুলিকে ফিজিক্যালি খতিয়ে দেখে রেলকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

অন্যদিকে, বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না-করে এই বুলডোজার অভিযানের বিরুদ্ধে এদিন কলকাতার রাজপথে নামেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন মমতা । গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে এদিন হকারদের রুটিরুজি বাঁচানোর দাবিতে সরব হন তৃণমূল নেত্রী ৷ এদিন তাঁর সঙ্গে এই মিছিলে পা-মেলান কুণাল ঘোষ থেকে শুরু করে দোলা সেন-সহ অনেকে ৷

TAGGED:

EVICTION AT RAILWAY STATION
উচ্ছেদ নিয়ে হাইকোর্টের বড় নির্দেশ
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CAL HC ON EVICTION CASE

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