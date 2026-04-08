কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী শাশুড়ির মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ পুত্রবধূকে দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতির

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী শাশুড়ির মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ পুত্রবধূকে দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতির
শাশুড়ি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার কর্মী ছিলেন ৷ কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷ তাঁর মৃত্যুকালীন সব সুযোগ-সুবিধা পুত্রবধূকে দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত ৷
Published : April 8, 2026 at 3:00 PM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল: কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় কর্মরত শাশুড়ির মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পুত্রবধূকে দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ শুধু তাই নয়, ন্যাশনাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী পুত্রবধূকে চাকরি দিতে হবে, নয়তো সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মাসে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হবে ৷ গতকাল এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিংহ ৷
সাধারণত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্মীদের মৃত্যুর পর শর্তসাপেক্ষে সরকারি সুবিধে পেয়ে থাকেন তাঁর উপর নির্ভরশীল কন্যা ৷ এক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুত্রবধূকে শাশুড়ির মৃত্যুকালীন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নজিরবিহীন নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তাঁর তিন কন্যা সন্তান থাকলেও তাঁরা এই নির্দেশের আপত্তি করেননি ৷
বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ, এনসিডব্লিউএ (ন্যাশনাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট) আইন অনুযায়ী শাশুড়ির মৃত্যুকালীন সুবিধা হিসাবে 2011 সাল থেকে প্রাপ্য বকেয়া এবং মাসিক ক্ষতিপূরণের অর্থ (এমএমসিসি) আগামী 12 সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারী পুত্রবধূকে দিতে হবে ইসিএল কর্তৃপক্ষকে ৷ বিচারপতির আরও নির্দেশ, ইসিএল যেন ক্ষতিপূরণ চালুর জন্য অবিলম্বে মামলাকারীর আবেদন গ্রহণ করে এবং নথিপত্র খতিয়ে দেখে আইনানুগ পদক্ষেপ করে ৷
পশ্চিম বর্ধমানের বাসিন্দা রেখি নাহক ইস্টার্ন কোল ফিল্ডসের কর্মী ছিলেন ৷ 2011 সালের 8 এপ্রিল কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷ মায়ের মৃত্যুর পর ইসিএল-এর কাছে সেই চাকরি পাওয়ার আবেদন জানান পুত্র ৷ ভাগ্যের এমনই পরিহাস, মায়ের মৃত্যুর ছ'মাসের মধ্যে ওই বছরের 4 অক্টোবর চাকরি পাওয়ার আগে মৃত্যু হয় ছেলের ৷
এরপর শাশুড়ির মৃত্যুকালীন চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আবেদন জানিয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হন পুত্রবধূ সুনীতা নাহক ৷ তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় ইসিএল ৷ কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার যুক্তি, মৃত কর্মীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন না পুত্রবধূ সুনীতা ৷ সেক্ষেত্রে মৃত্যুকালীন চাকরি বা মাসিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য তিনি নন ৷
এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে মৃত শাশুড়ির মৃত্যুকালীন সুযোগ-সুবিধা পেতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন সুনীতা ৷ তাঁর আইনজীবী প্রলয় ভট্টাচার্য আদালতে জানান, মায়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন পুত্র ৷ শাশুড়ি ও স্বামী- উভয়ের মৃত্যুর ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়েছেন পুত্রবধূ ৷ মৃত রেখির তিন মেয়ে থাকলেও মায়ের মৃত্যুকালীন সুযোগ-সুবিধা সুনীতাকে দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি করেননি তাঁরা ৷
ইসিএল কর্তৃপক্ষ চাকরি দিতে রাজি না-হলেও সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী পুত্রবধূ মাসিক ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন ৷ সেক্ষেত্রে মৃত্যুকালীন চাকরি বা মাসিক ক্ষতিপূরণ সুনীতাকে দেওয়া হোক, আবেদন করেন আইনজীবী প্রলয় ৷ ইসিএলের আইনজীবীর দাবি, এনসিডব্লিউএ আইন অনুযায়ী মৃত্যুকালীন চাকরি দেওয়া যাবে না ৷ তবে মৃত কর্মীর তিন মেয়ে এবং পুত্রবধূর উপযুক্ত তথ্য খতিয়ে দেখে মামলাকারীকে মাসিক ক্ষতিপূরণ দিতে পারে কর্তৃপক্ষ ৷ উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে আগামী 12 সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারী পুত্রবধূকে 2011 সাল থেকে বকেয়া প্রাপ্য এবং মাসিক ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷