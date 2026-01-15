নবান্নের সামনে ধর্নায় 'না' হাইকোর্টের, ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ শুভেন্দু

নবান্নের সামনে ধর্নায় 'না' হাইকোর্টের, ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ শুভেন্দু
নবান্নের সামনে ধর্না কর্মসূচিতে অনড় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের শরণাপন্ন বিজেপি নেতা ৷
Published : January 15, 2026 at 8:38 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: আইপ্যাক তল্লাশির সময় ইডির আধিকারিকদের বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে বিজেপিকে ধর্না কর্মসূচিতে অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের ৷ তবে নবান্নের সামনে নয়, মন্দিরতলা বাসট্যান্ডের সামনে আগামিকাল, শুক্রবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ধর্না কর্মসূচি করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কিন্তু এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নবান্নের সামনেই ধর্না কর্মসূচির আবেদন জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
16 জানুয়ারি বেলা 10টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত সর্বোচ্চ 50 জন বিধায়ককে নিয়ে এই ধর্না করা যাবে, নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷ ধর্না হতে হবে শান্তিপূর্ণ ৷ কোনও মাইক ব্যাবহার করা চলবে না ৷ 12/15 মাপের স্টেজ করা যাবে ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে জায়গা পরিষ্কার করে দিতে হবে শর্ত দিয়েছেন বিচারপতি ৷
বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ নির্দেশে আরও জানিয়েছেন, পুলিশকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ পাশাপাশি আয়োজকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের ধর্না কর্মসূচির আগে অন্তত 10 জন ভলান্টিয়ারের নাম তাঁদের মোবাইল নম্বর-সহ আগাম জানাতে হবে ৷ কোনও মঞ্চ বাঁধা হলে 24 ঘণ্টার মধ্যে তা ভেঙে জায়গা খালি করতে হবে ৷
গতকাল দীর্ঘ শুনানিতে দুপক্ষের আইনজীবী সওয়াল জবাব শেষে বিচারপতি ঘোষ গতকালই জানিয়েছিলেন নবান্নের সামনে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷ তবে মামলাকারী বিরোধী রাজনৈতিক দলকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন নবান্ন বাসস্ট্যান্ড অথবা মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডের মধ্যে কোথায় তারা সভাটি করতে চায় ৷
কিন্তু এদিন সকালে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত বলেন, "নবান্নের সামনে বাসট্যান্ডে করলে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রভাব পড়বে।তাই মন্দিরতলায় করার নির্দেশ দেওয়া হোক ৷"
বিরোধী দলনেতার আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "বেলা 12-2টো এই সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র বিরোধী দলের বিধায়কদের নিয়ে এই ধর্না হলে তাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রভাব পড়বে না ৷ আর রাজ্যের পক্ষ থেকে নবান্নের সামনে বিএনএসএস 163 ধারা জারি থাকার যে যুক্তি বার বার দেওয়া হচ্ছে, তা গ্রহণযোগ্য নয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি ৷ কারণ, রাজ্যের শাসকদলকে যদি রাজভবনের সামনে অনুমতি দেওয়া সম্ভব হয়, শাসকদলকে যদি রাতারাতি বড় র্যালির অনুমতি দেওয়া যায়, তাহলে অন্যদের নয় কেন ?"