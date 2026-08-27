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160 কোটি টাকার অভিযোগে 800 কোটির বেশি ফ্রিজ কেন ? প্রশ্ন তুললেও হাইকোর্টে স্বস্তি মিলল না তৃণমূলের

কলকাতা হাইকোর্টে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় সুরাহা পেল না তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই সংক্রান্ত মামলায় জড়িত সব পক্ষের হলফনামার প্রেক্ষিতে একসঙ্গে শুনানি হবে ৷

TMC Bank Account Freeze
তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা নিয়ে মামলা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 27, 2026 at 3:11 PM IST

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Updated : August 27, 2026 at 3:20 PM IST

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কলকাতা, 27 অগস্ট: তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার মামলায় নতুন কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে পর্যবেক্ষণে জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য । সব পক্ষের হলফনামার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংক্রান্ত সমস্ত মামলার শুনানি করা হবে একসঙ্গে ৷ তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার মামলায় জড়িত সব পক্ষকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পুজোর ছুটির দু'সপ্তাহ পরে ফের মামলাটির শুনানির দিন ঠিক করা হবে ৷

ফলে, ফ্রিজ হওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি নিয়ে বৃহস্পতিবার কোনও সুরাহা পেল না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, কলকাতা হাইকোর্টের এই বেঞ্চ আগেই তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিদিনের খরচের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছে ৷ পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্ট 11 অগস্ট বিচারপতি এমএম সুন্দরেশের বেঞ্চ গত 9 জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখে ৷ শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, এই পরিস্থিতিতে নতুন কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ এখন সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলা কলকাতা হাইকোর্টে একসঙ্গে শুনানি করা হবে সব পক্ষের হলফনামার পরিপ্রেক্ষিতে ৷

এদিনের শুনানিতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ

এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 9 জুলাই এই বেঞ্চ পুলিশের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার মামলায় নির্দেশ দিয়েছিল ৷ তখন, প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের তত্ত্বাবধানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয় ৷ এখন যদি ফের অন্যান্য অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে আগের নির্দেশের গুরুত্ব থাকবে না ৷ নির্দেশ দেওয়ার আগে আদালতকে অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করতে হবে ৷ তার জন্য সব পক্ষের হলফনামার পরিপ্রেক্ষিতে তা করতে হবে ৷ তৃণমূলের প্রতীক কোন দিকে যাবে, সে নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিবেচনায় রয়েছে বিষয়টি ৷ তাই এখনই বাকি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না ৷

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এদিন সাংসদ মানেকা গুরুস্বামী আদালতে বলেন, রাজ্যে এখন সেই অর্থে কোনও বিরোধী দল নেই ৷ তৃণমূলের প্রতিদিনের খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছে না ৷ কর্মচারীদের বেতন দেওয়া, বিভিন্ন মিটিং-মিছিল অর্গানাইজ করা-সহ অন্যান্য খরচের জন্য টাকার প্রয়োজন ৷ 160 কোটি টাকা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে ৷ তাহলে 800 কোটি টাকার বেশি ফ্রিজ করা হল কেন ?

রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার পালটা বলেন, 7 জুলাই ইডি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছিল ৷ 9 জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের এই বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশের বন্ধ করা অ্যাকাউন্ট নিয়ে ৷ ইডি যে অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করেছে, সেখানে বিপুল বেআইনি লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছে ৷

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়ে মামলা কোন পথে

জুন মাসের 18 তারিখে বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন স্থগিতের কথা জানান ৷ তিনি দলের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে চিঠি দিয়েছিলেন ৷ যদিও তার আগেই তাঁকে কোষাধ্যক্ষ পদ থেকে সরিয়ে দেয় মমতা-পন্থী তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ ওই দিনই পুলিশ এফআইআর দায়ের করে এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করে ৷ একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে থাকা দলের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল পুলিশ ৷

এর মধ্যে তৃণমূলের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের নেতা বিশ্বনাথ দাসের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পিএমএল আইন অর্থাৎ আর্থিক জালিয়াতি প্রতিরোধী আইনে তৃণমূল কংগ্রেসের চারটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয় ইডি ৷

পুলিশের ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেন চালু করাতে 22 জুন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মমতা-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজা ব্রাঞ্চের ম্যানেজারকে তৃণমূলের আর্থিক তহবিলের মোট আমানত, ব্যাঙ্কের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে হলফনামা দিতে নির্দেশ দেন ৷

পরে 9 জুলাই এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি অ্যাকাউন্টের লেনদেন স্বাভাবিক করতে নির্দেশ দেন ৷ পাশাপাশি, তিনি প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে তৃণমূলের প্রতিদিনের খরচ-খরচা দেখাশোনার দায়িত্ব দেন ৷ তৃণমূলের দু'জন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে ব্যাঙ্কের চেক-এ স্বাক্ষরের ভিত্তিতে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দেবেন তিনি ৷ 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে বলে নির্দেশে জানান বিচারপতি ৷

ইডির ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট নিয়ে মামলা

এদিকে 20 জুলাই ইডির তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করে তৃণমূল ৷ সেই অ্যাকাউন্টগুলি সচল করার আবেদনের আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ ইডির ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট নিয়ে আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানিয়ে দেন তিনি ৷ পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস ও ইডিকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দেন ৷

এরপর গত 13 জুলাই বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ এই মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখে ৷ এদিনের শুনানিতে তৃণমূল ও ইডির আইনজীবীদের মধ্য়ে কতগুলি অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখা হয়েছে, তা নিয়ে তরজা হয় ৷ কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে ইডি ৷ অন্যদিকে, ইডির দাবি, আটটির মধ্যে মাত্র তিনটি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে ৷ এই নিয়ে আদালতে ইডি একটি রিপোর্টও দেবে ৷ সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরই এই মামলার রায় দেবে আদালত ৷ এদিন এই মামলার পার্টি হওয়ার জন্য আবেদন জানান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । তবে, সেই আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও । তিনি জানান, তৃণমূলের কর্তৃত্বের বিষয়টি যেহেতু নির্বাচন কমিশনের কাছে বিচারাধীন, তাই আদালত এখনই এই বিষয়ের মধ্যে ঢুকতে চায় না ৷

এরপর তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীই সুপ্রিম কোর্টে যায় ৷ শীর্ষ আদালত মামলা ফেরত দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ এরপর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে ফের আবেদন জানিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল ৷

Last Updated : August 27, 2026 at 3:20 PM IST

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