টুলুকে 'রক্ষাকবচ' নয় ! 'সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রে যোগ', কড়া পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

টুলুকে 'রক্ষাকবচ' নয় ! 'সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রে যোগ', কড়া পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের
অভিযোগ, বালি-পাথরের বেআইনি পাচার, সংঘবদ্ধ তোলাবাজি, জমি হাতানোর চেষ্টা, জাল নথি ব্যবহার করে টোল আদায়-একাধিক ঘটনায় যুক্ত টুলু ।
Published : August 20, 2026 at 1:56 PM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে পুলিশের তদন্তে আপাতত কোনও হস্তক্ষেপ নয় । হাইকোর্টে বৃহস্পতিবার টুলুর হয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী সিদ্ধার্থ দাভে একের পর এক যুক্তি তুলে ধরলেও তদন্ত থামানোর মতো কোনও কারণ দেখেনি আদালত । বরং রাজ্যের মুখবন্ধ খামে দেওয়া রিপোর্ট খতিয়ে দেখে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, মামলাটিতে 'অর্গানাইজড ক্রাইম' এর ধারা যুক্ত করার যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে । তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে । এই অবস্থায় অভিযোগের ব্যাপ্তি এবং তার গভীরতা এখনই বিচার করে তদন্তে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয় ।
ফলে টুলুর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে পুলিশ । প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপও করতে পারবে তদন্তকারী সংস্থা । তবে আগাম জামিন চাইলে টুলু নির্দিষ্ট বেঞ্চে আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছে আদালত ।
টুলুর বিরুদ্ধে মহম্মদবাজার থানায় দায়ের হওয়া দু'টি মামলাই বৃহস্পতিবারের শুনানিতে বিশেষ গুরুত্ব পায় । অভিযোগ, বালি-পাথরের বেআইনি পাচার, সংঘবদ্ধ তোলাবাজি, জমি হাতানোর চেষ্টা, জাল নথি ব্যবহার করে টোল আদায়-সহ একাধিক ঘটনায় যুক্ত টুলু । এর ফলে সরকারের বিপুল রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে বলেও দাবি তদন্তকারীদের । দু'টি মামলাতেই ইতিমধ্যে চার্জশিট জমা পড়েছে এবং আদালত সেই চার্জশিট গ্রহণ করেছে বলে শুনানিতে জানানো হয় ।
টুলুর হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে সিদ্ধার্থ দাভে প্রথমেই প্রশ্ন তোলেন বিএনএস-এর 111 ধারায় দায়ের হওয়া এফআইআর নিয়ে । তাঁর বক্তব্য, বেআইনি কাজকর্মের অভিযোগ থাকলেই এই ধারায় মামলা করা যায় না । 28 জুলাই টুলুর বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি নিয়েও আপত্তি জানান তিনি । তাঁর দাবি, ওই তল্লাশি আইনসম্মত ছিল না ।
পাশাপাশি টুলুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধেও সরব হন দাভে । তাঁর যুক্তি, কোনও নাগরিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকলেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইচ্ছেমতো বাজেয়াপ্ত করা যায় না । এতে সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রশ্ন রয়েছে । তদন্তকারী আধিকারিকের স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । এই বিষয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত নিয়ে টুলু নিম্ন আদালতে আবেদন করতে পারেন ।
এর পরেই মামলার মোড় ঘোরে । রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য মহম্মদবাজার থানার ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জের একটি রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দেন । আদালত সেই রিপোর্ট খুলে দেখার পর বিচারপতির পর্যবেক্ষণ আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে । আদালতের বক্তব্য, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পিছনে কারণ রয়েছে । টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে । বালি-পাথরের বেআইনি কারবারের ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ।
মামলায় 'অর্গানাইজড ক্রাইম' যুক্ত করার বিষয়টিও আদালতের নজরে আসে । অভিযোগের পরিধি শুধুমাত্র বেআইনি পাথর বা বালির কারবারে সীমাবদ্ধ নয় । তদন্তে তোলাবাজি, জমি হাতানো, জাল নথি ব্যবহার করে টোল আদায়ের মতো অভিযোগও রয়েছে বলে আদালতকে জানানো হয় ।
রাজ্যের এজি সুরজিৎ নাথ মিত্রের বক্তব্য, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে । একাধিক ব্যক্তিকে সন্দেহের আওতায় রেখে তদন্ত এগোচ্ছে । ফলে এই মুহূর্তে তদন্তে আদালতের হস্তক্ষেপ হলে তদন্তের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হতে পারে । সোনার বাট বা 'গোল্ড বার' উদ্ধারের ঘটনাটিও শুনানিতে উঠে আসে । রাজ্যের দাবি, ওই ঘটনার পিছনে বড় একটি চক্রের যোগ রয়েছে । পুরো বিষয়টি এখনও তদন্তাধীন ।
পুলিশ জানিয়েছে, মহম্মদবাজার থানার মামলায় 4 অগস্ট চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে । এর আগে 4 জুলাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া মামলাতেও 4 অগস্ট চার্জশিট পেশ করা হয় । অর্থাৎ, দু'টি মামলাতেই তদন্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করেছে পুলিশ । তবে টুলুর আইনজীবীর পালটা দাবি, চার্জশিট জমা পড়লেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় না । টুলুর বৈধ মাইনিং লাইসেন্স রয়েছে বলেও আদালতে জানান তিনি । তাঁর বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়টি যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধুমাত্র তদন্তের অভিযোগের ভিত্তিতে কঠোর পদক্ষেপ করা যায় না ।
শুনানিতে টুলুকে ঘিরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসে । পুলিশের দাবি, 23 মে দেশ ছেড়েছেন টুলু মণ্ডল । এই পরিস্থিতিতে আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থাকে আপাতত কোনও বাধা দেয়নি আদালত । অর্থাৎ, টুলুর বিরুদ্ধে তদন্ত যেমন চলবে, তেমনই আইন মেনে পরবর্তী পদক্ষেপও করতে পারবে পুলিশ । টুলুর তরফে আগাম জামিনের আবেদন করতে চাইলে নির্দিষ্ট বেঞ্চে যেতে হবে ।
টুলু নিজের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর চ্যালেঞ্জ করেই হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন । মহম্মদবাজার থানায় 4 জুলাই এবং 30 জুলাই তাঁর বিরুদ্ধে দু'টি এফআইআর দায়ের হয় । সেই এফআইআর এবং পরবর্তী পুলিশি পদক্ষেপের বৈধতা নিয়েই মূলত আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি । কিন্তু বৃহস্পতিবারের শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, অভিযোগের প্রকৃত গভীরতা বোঝার আগেই তদন্ত থামাতে রাজি নয় হাইকোর্ট । ফলে বৃহস্পতিবারের শুনানির পর বীরভূমের এই পাথর ব্যবসায়ীর আইনি লড়াই আরও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছল বলেই মত আইনজ্ঞ মহলের ।