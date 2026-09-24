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ISF-এর প্রতীক কেড়ে নেওয়া নিয়ে কমিশনের ভূমিকার কড়া সমলোচনা হাইকোর্টের

Calcutta High Court: বিচারপতি বলেন, কমিশনের নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করা উচিত। চার মাস আগে একটা দল যে প্রতীক ব্যবহার করেছে, কেন সেটা অন্যকে দেওয়া হল?

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 2:04 PM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচনের আগে আইএসএফের (ISF) প্রতীক কেড়ে নেওয়া নিয়ে চরম ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট । নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি ৷

বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার বলেন, "নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করা উচিত । চার মাস আগে একটা রাজনৈতিক দল যে প্রতীক ব্যবহার করেছে, কেন সেটা অন্যকে দেওয়া হল ? নির্বাচন শুরু হলেই নানা খেলা শুরু হয়ে যায় । আপনারা কেন প্রতীক ফ্রিজ করে রাখলেন না ? নির্বাচন শুরু হলেই সমস্ত সমস্যা শুরু হয়ে যায় । আর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আদালতে চলে আসে । 183-186 প্রতীক রয়েছে, তাহলে কী সমস্যা হত ? আপনারা নানা রকম আইন দেখাচ্ছেন ।"

নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী ও অমৃতা পাণ্ডে বলেন, "আইএসএফ একটি আনরেকগনাইজড পার্টি । ফলে তারা কোনও প্রতীক নিজেদের বলে দাবি করতে পারে না । বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল রেকগনাইজড পার্টি, সেই জন্য তাদের নির্দিষ্ট প্রতীক রয়েছে । 'খাম' সিম্বল ফ্রি সিম্বল ৷ তাদেরকে দু'দফায় দেওয়া হয়েছিল । তারা নির্বাচনে মাত্র একটা সিট পেয়েছে । এখন তাদের অন্য প্রতীক দেওয়া হয়েছে । তারা 'খাম' প্রতীক নিজেদের বলে দাবি করতে পারে না ।"

আইএসএফের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য তখন বলেন, "'খাম' 2021 সাল থেকে আইএসএফ ব্যবহার করেছে । তাদেরকে যদি না-দেওয়া হয়, তাহলে সেটা অন্য কাউকেও দেওয়া যায় না । এই সিম্বল গণতান্ত্রিক তৃণমূল নামে একটা সদ্য নতুন রাজনৈতিক দলকে দেওয়া হয়েছে । কমিশনের নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করা উচিত ।"

আইএসএফ-কে কী প্রতীক দেওয়া হয়েছে, বিচারপতি তা জানতে চাইলে বিকাশরঞ্জন জানান যে, তাদের 'আলমারি' প্রতীক দেওয়া হয়েছে ৷ এরপরে বিচারপতি আইএসএফের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, "আপনারা আনরেকগনাইজড পার্টি । কীভাবে আপনারা প্রতীক ক্লেম করবেন ?" তখন বিকাশরঞ্জন বলেন, "দু'বার এই প্রতীকে আমরা ভোটে জিতেছি । 17 সেপ্টেম্বর আমরা নমিনেশন ফাইল করার পরই কমিশন আমাদের সিম্বল অন্য একটি দলকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।"

এই পরিস্থিতিতে কী করা সম্ভব ? বিচারপতি এই প্রশ্ন করলে আইএসএফের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন বলেন, "তাহলে প্রতীকটা ফ্রিজ করা হোক ।প্রত্যেক নির্বাচনের আগে প্রতীক দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় । উপনির্বাচনের আগে বিজ্ঞপ্তি জারি কেন করা হল না ?"

এই প্রশ্নের জবাব দিতে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী বলেন, "এর জন্য আমাকে কমিশনের বক্তব্য জানাতে আরও সময় দিতে হবে । পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনে বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন ।" এদিন এই সওয়াল-জবাবের পর বিচারপতি জানান, আগামিকাল, অর্থাৎ শুক্রবার এই মামলার ফের শুনানি হবে ।

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ISF SYMBOL
ELECTION COMMISSION
কলকাতা হাইকোর্ট
খাম
CALCUTTA HIGH COURT

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