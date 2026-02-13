খগেন মুর্মুর উপর আক্রমণের ঘটনায় ধৃত 10 জনকে শর্তসাপেক্ষে জামিন সার্কিট বেঞ্চের

খগেন মুর্মুর উপর আক্রমণের ঘটনায় ধৃত 10 জনকে শর্তসাপেক্ষে জামিন সার্কিট বেঞ্চের
খগেন মুর্মুর উপর হামলার ঘটনায় 19 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল ৷ শর্ত অনুযায়ী অভিযুক্তরা খড়িয়ার বন্দর এলাকায় ঢুকতে পারবেন না ৷
Published : February 13, 2026 at 6:23 PM IST
জলপাইগুড়ি, 13 ফেব্রুয়ারি: মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হামলার ঘটনায় ধৃত 10 জনকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ ৷ গতবছর অক্টোবর মাসে নাগরাকাটার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ ইটের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছিলেন তিনি ৷ সেই ঘটনায় মোট 19 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে পুলিশ ৷
উল্লেখ্য, নাগরাকাটায় বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় গতবছরের 6 অক্টোবর ত্রাণবিলি করতে গিয়েছিল খগেন মুর্মু-সহ বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল ৷ সেই প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ ৷ সেই সময় সাংসদের গাড়ি আটকে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় ৷ গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয় ৷ যে ইটের আঘাতে মুখে গুরুতর চোট পান সাংসদ ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সাংসদ ৷
এই ঘটনায় বিজেপির তরফে নাগরাকাটা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে মোট 10 জনকে গ্রেফতার করে ৷ এতদিন জেল হেফাজতে থাকার পর এ দিন শর্তসাপেক্ষে তাঁদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে ৷ শর্ত দেওয়া হয়েছে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল অর্থাৎ, খড়িয়ার বন্দর এলাকায় প্রবেশ করতে পারবেন না ৷ পাশাপাশি, এ দিন এই মামলায় মোট 19 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে পুলিশ ৷
এ নিয়ে অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবী সন্দীপ দত্ত বলেন, "নাগরাকাটায় সাংসদ খগেন মুর্মুকে মারধরের ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে দশজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল নাগরাকাটা থানার পক্ষ থেকে ৷ শর্ত সাপেক্ষে দশ জনের জামিন হয়েছে ৷ যেখানে মারধরের ঘটনা ঘটেছিল অভিযুক্তরা সেই খরিয়ার বন্দর এলাকায় ঢুকতে পারবে-না, এই শর্ত দেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনায় মোট 19 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট হয়ে গিয়েছে ৷ জামিন পাওয়া অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ ছিল না ৷
উল্লেখ্য, রাতভর ভারী বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল গোটা উত্তরবঙ্গ ৷ বিশেষত, নাগরাকাটায় অতিভারী বৃষ্টির জেরে প্লাবন দেখা দিয়েছিল ৷ যার প্রভাব পড়েছিল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে শুরু করে গোটা তরাই-ডুয়ার্সে ৷ গাছপালা নষ্ট হওয়া, বন্যপ্রাণী থেকে শুরু করে বহু মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে ৷ এমনকি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল যোগযোগ ব্যবস্থা ৷ সেই ঘটনার পরেরদিন নাগরাকাটায় বিপর্যস্ত এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় খগেন মুর্মু-সহ বিজেপির প্রতিনিধি দলকে ৷