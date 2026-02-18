অনুপ্রবেশের দায়ে জেল, CAA আবেদনের পর জামিনে মুক্ত মাথাভাঙার গৃহবধূ

অনুপ্রবেশের দায়ে জেল, CAA আবেদনের পর জামিনে মুক্ত মাথাভাঙার গৃহবধূ
জন্ম বাংলাদেশে হলেও শৈশব থেকে বড় হওয়া ধূপগুড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ৷ কিন্তু বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে অনুপ্রবেশের দায়ে জেল হয় তাঁর ৷
Published : February 18, 2026 at 5:37 PM IST
মাথাভাঙা, 18 ফেব্রুয়ারি: বিয়ের এক বছরও হয়নি ৷ অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে গৃহবধূকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ পরে তাঁকে জেল হয় ৷ এদিকে সিএএ-তে আবেদন করতে 6 মাস বাদে জামিনে ছাড়া পেলেন কোচবিহারের মাথাভাঙার গৃহবধূ জবা রানি সরকার ৷ গতকাল তিনি সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পান ৷
বুধবার দীর্ঘ ছ'মাস পর বাড়ি ফেরেন তিনি ৷ স্বভাবতই স্ত্রীকে কাছে পেয়ে খুশি আনন্দিত স্বামী দেবাশিসও ৷ তিনি বলেন, "স্ত্রীর মুক্তির জন্য সিএএ-তে আবেদন করি ৷ এরপর সেই নথি কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়িতে জমা দিই ৷ তার ভিত্তিতে স্ত্রীকে জামিন দিয়েছে আদালত ৷ এতদিন পর স্ত্রীকে পেয়ে ভালো লাগছে ৷"
জামিনে মুক্ত হয়ে জবা সরকার বলেন, "বাংলাদেশে হিন্দু মেয়েরা সুরক্ষিত নয় ৷ এটা ভেবেই 6 বছর বয়সে বাবা আমায় ধূপগুড়িতে রেখে যান ৷ এখানেই বড় হয়ে ওঠা ৷ তারপর মাথাভাঙায় বিয়ে ৷ এরপর হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ৷ জেলে ছিলাম ৷ মুক্তি পেয়ে ভালো লাগছে ৷"
জবার বাড়ি বাংলাদেশের লালমনিরহাট এলাকায় ৷ 6 বছর বয়সে তারা বাবা জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে জেঠুর বাড়িতে তাকে রেখে যান ৷ এরপর জেঠুর বাড়িতেই তাঁর বড় হয়ে ওঠা ৷ পরে 2024 সালে মাথাভাঙার শীতলকুচি এলাকার যুবক দেবাশিসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ৷
এর মধ্যে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা পুলিশে অভিযোগ করেন, জবা বাংলাদেশের নাগরিক ৷ এরপর পুলিশ জবাকে গ্রেফতার করে ৷ বাংলাদেশি স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে দেবাশিসকেও গ্রেফতার করে ৷ ঘটনার একমাস পর তাঁর স্বামী দেবাশিস জামিনে মুক্ত হলেও জবা ছাড়া পাননি ৷ তাঁকে প্রথমে কোচবিহারে ও পরে আলিপুরদুয়ার জেলে রাখা হয় ৷
এরপরই দেবাশিস সিএএ-তে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার আবেদন জানান ৷ সেই নথি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে জমা করলে মঙ্গলবার জেলমুক্তি হয় জবার ৷ এদিন রাতেই তিনি তাঁর স্বামীর হাত ধরে শীতলকুচির বাড়িতে ফেরেন ৷ পুরো বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে তৃণমুল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ৷
বিজেপি নেতা বরেন চন্দ্র বর্মন বলেন, "সিএএ করলে যে ভারতীয় নাগরিকত্ব মেলে এটা তার প্রমাণ ৷ তাই বাংলাদেশের থেকে ধর্মীয় কারণে যাঁরা বিতাড়িত হয়ে ভারতে এসেছেন, তাঁরা সিএএ-তে আবেদন করলেই নাগরিকত্ব পাবেন ৷" অন্যদিকে কোচবিহার জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, "জামিনে মুক্ত হয়েছেন, এটা বড় কথা ৷ এটা দু'দেশের আইনগত ব্যাপার ৷" তিনি আর কিছু বলতে চাননি ৷