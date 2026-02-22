SIR নথি যাচাই: সিজেএম ও জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক প্রধান বিচারপতির

SIR নথি যাচাই: সিজেএম ও জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক প্রধান বিচারপতির
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নথি যাচাইয়ের দায়িত্বে অতিরিক্ত জেলা বিচারকরা ৷ মুর্শিদাবাদের 22 বিধানসভায় সাড়ে নয় লক্ষ নথি যাচাই ৷
Published : February 22, 2026 at 9:26 PM IST
কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ, 22 ফেব্রুয়ারি: শনিবারের পর রবিবারেও বিচারক নিয়োগ করে এসআইআর নথি যাচাই নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ৷ যে বৈঠকে জেলার মুখ্য বিচারক বা সিজেএম-রা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের থেকে এসআইআর-এর নথি হস্তান্তরের বিষয়টি জানান প্রধান বিচারপতিকে ৷ এই বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতরের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন ৷
রবিবার বিকেলে হওয়া এই বৈঠকে এসআইআর-এর নথি যাচাই ইস্যুতে সমন্বয়ের বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেন প্রধান বিচারপতি ৷ জেলা মুখ্য বিচারকদের থেকে সব বিষয়ে রিপোর্ট নিয়েছেন তিনি ৷ মূলত, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসকের দফতর সিজেএম-দের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করছেন কি না, তা জানতে চান প্রধান বিচারপতি ৷ জানা গিয়েছে, সোমবার ফের ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ৷ আদালতের কাজ শেষ হওয়ার পরেই এই বৈঠক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, এদিন মুর্শিদাবাদের বহরমপুর সার্কিট হাউসে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে বসেন জেলা আদালতের মুখ্য বিচারক ৷ অতিরিক্ত জেলা বিচারক বা সমতুল পদের বিচারকরা সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৷ সেখানেই জেলা 22 বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ এসআইআর নথি হস্তান্তর করা হয় ৷ মোট 11 জন অতিরিক্ত জেলা বিচারক বা সমতুল পদের বিচারকরা এই নথি যাচাই করবেন ৷
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় এসআইআর-এর প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ নথি যাচাই করবেন এই 11 জন বিচারক ৷ এ দিনের এই বৈঠকে হাজির ছিলেন জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক নিতিন সিংহানিয়া এবং দুই পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার ও হোসেন মেদেহি রেহমান ৷
মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া বলেন, "বিচারকদের হাতে সমস্ত নথি তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ এখন থেকে বিচারকরা জেলার সাড়ে নয় লক্ষ ভোটারের নথি যাচাইয়ের জন্য শুনানি করবেন ৷" সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, শনিবার কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বে মুখ্যসচিব, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল কলকাতা হাইকোর্টে বৈঠকে বসেন ৷
সেই বৈঠকে স্থির হয়, প্রতিটি জেলা আদালতের মুখ্য বিচারকের অধীনে 15 জন করে অতিরিক্ত জেলা বিচারক বা সমতুল পদের বিচারকরা এসআইআর-এর শুনানির দায়িত্বে থাকবেন ৷ শুনানি কীভাবে হবে, সেই বিষয়ে একটি আদর্শ কার্যপদ্ধতিও ঠিক করা হয়েছে ৷ সেই মতো 9 মার্চ পর্যন্ত বিচারকদের ছুটি বাতিল করে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে ৷
হাইকোর্টের নির্দেশ আসার পরেই রবিবার বহরমপুর সার্কিট হাউসে বিচারক এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের বৈঠক ডাকা হয় ৷ মুর্শিদাবাদের 22টি বিধানসভার শুনানি করবেন জেলার 11 জন বিচারক ৷ এই বিষয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা বৈঠক চলেছে সার্কিট হাউসে ৷ বৈঠকের পরেই বিচারকরা নির্দিষ্ট বিধানসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বিধানসভা এলাকার প্রতিটি বিডিও অফিসে চিলবে শুনানি ৷
জেলা নির্বাচন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত, আনম্যাপড ও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে মুর্শিদাবাদ জেলায় 2 লক্ষ 78 হাজার 837 জনের নাম বাদ গিয়েছে ৷ শুনানির পর নথি যাচাই প্রক্রিয়ায় আটকে রয়েছে আরও সাড়ে নয় লক্ষ ভোটারের নাম ৷ এই সাড়ে নয় লক্ষ ভোটারের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন বিচারকরা ৷ এভাবেই রাজ্যের 23টা জেলায় নথি যাচাইয়ের পর বিচারকরা তালিকা জমা দেবেন জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দফতরে ৷ সেখান থেকে তা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর হয়ে যাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে ৷ সেই ফাইনাল তালিকা জমা হওয়ার পরেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ৷