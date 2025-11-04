বিরোধী দলনেতার মিছিলের দিন পরিবর্তন কলকাতা হাইকোর্টের
বিজেপির মিছিল যেদিন, সেদিনই শিখ গুরু গুরুনানকের জম্মজয়ন্তী ৷ তাই গেরুয়া শিবিরের মিছিলের দিন বদল করা হল ৷
Published : November 4, 2025 at 4:16 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পূর্ব বর্ধমানের মিছিলের দিন বদল করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সোমবার বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দিয়েছিলেন, 5 নভেম্বর বর্ধমানে বরোনীল মোড় থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত মিছিল করতে পারবে বিজেপি ৷ কিন্তু বিজেপির বর্ধমান ও সোদপুরের মিছিল নিয়ে একক বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য ও গুরুদ্বারা কমিটি ৷ এরপর মঙ্গলবার মিছিলের দিন পাল্টে 9 নভেম্বর ধার্য করেছে আদালত ৷
বুধবার গুরু নানকের জন্মজয়ন্তীতে বর্ধমান শহরে কার্জন গেট লাগোয়া দু'টি গুরুদ্বারায় ধর্মীয় সভা মিছিল হবে ৷ তাই গতকাল বিজেপির মিছিলের দিন বদলের জন্য ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় রাজ্য ও গুরুদ্বারা কমিটি ৷ আবেদনে উল্লেখ করা হয়, 5 নভেম্বর বিজেপির মিছিলের দিনই গুরুনানকের জন্মজয়ন্তী ৷ দীর্ঘদিন ধরে এদিনে শোভাযাত্রা হয় ৷ তাতে কয়েক হাজার মানুষ যোগ দেয় ৷ তিনকোনিয়া ও চরণকমল গুরুদ্বারা, কার্জন গেট থেকে মাত্র 700-800 মিটার দূরে ৷ ঠিক এদিনে একই জায়গায় বিজেপির মিছিলে আদালত কী করে অনুমতি দেয় ? রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদ মিছিল তো যে কোনও দিন হতে পারে ৷
কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই বক্তব্য শোনার পর মামলাকারী বিজেপির আইনজীবীকে বলে, "আপনারা 5 নভেম্বরের পরিবর্তে 8 নভেম্বর মিছিল করুন ৷ সপ্তাহান্তে পুলিশ প্রশাসনেরও অসুবিধা হবে না ৷" কিন্তু বিজেপির তরফে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য জানান, তাঁরা 9 নভেম্বর এই মিছিল করতে চান ৷ আদালত এই তারিখে মিছিলে অনুমতি দিয়েছে ৷
অন্যদিকে এদিন সোদপুর থেকে আগরপাড়ার মধ্যে বিজেপিকে মিছিলের অনুমতি দিয়েছিল বিচারপতি কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ তাতেও আপত্তি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য ৷ তাদের দাবি, ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর আতঙ্কে ওই এলাকায় গত 28 অক্টোবর একজন নিজের জীবন শেষ করেছেন ৷ সেখানে বিজেপি এসআইআর-কে সমর্থন জানিয়ে এই মিছিল করতে চাইছে ৷ পুলিশ গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েছে, ওই এলাকায় এই মিছিল হলে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হবে ৷ তাই সিঙ্গল বেঞ্চের অনুমতি স্থগিত করা হোক ৷
এই বিষয়ে বিজেপির তরফে আইনজীবী বলেন, "আজ রাজ্যের শাসক দল এই মুহূর্তে এসআইআর-এর বিরোধিতা করে ধর্মতলা থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত প্রায় 12 হাজার লোক নিয়ে মিছিল করছে ৷ ফলে গোটা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-সহ উত্তর কলকাতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আসলে রাজ্যের শাসকদল আজ তাদের মেগা মিছিলের মধ্যে রাজ্যের অন্য কোথাও বিরোধীরা আর মিছিল-মিটিং করুক, সেটা চায় না ৷ তাছাড়া, আমাদের অনুমতির আবেদন থানার ওসি খারিজ করে স্বাক্ষর করেছেন ৷ পুলিশ আইন অনুযায়ী, এসপি বা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদ-মর্যাদার আধিকারিক শুধুমাত্র রেগুলেট করতে পারেন ৷ আবেদন খারিজ করার এক্তিয়ার পুলিশের নেই, শুধুমাত্র মিছিল নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া ৷"
বর্ধমানের মিছিলের দিন পিছিয়ে দিলেও এদিন বেলা 3টায় শুরু হওয়া সোদপুরের মিছিল নিয়ে এজলাসে কোনও নির্দেশ দেয়নি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ বেলা 3টেয় এজলাস ছাড়ার সময় বিজেপি'র আইনজীবী এখনই মিছিল শুরু হবে বলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ তাতে এদিন এই ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করে উঠে যায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সোদপুর নিয়ে কোনও নির্দেশ দিল না আদালত।