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2011 সালের পরে প্রদান করা জাতিগত শংসাপত্র যাচাই করার নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা

জাতিগত শংসাপত্র যাচাই করার নির্দেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা ৷ 2 জুলাই রাজ্যকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ আদালতের ৷ বৃহস্পতিবার ফের শুনানি ৷

Calcutta High Court
জাতিগত শংসাপত্র যাচাই করার নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 4:43 PM IST

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কলকাতা, 29 জুন: 2011 সালের পর রাজ্যে যত তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে তা যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার ৷ গত 14 মে রাজ্যের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই মর্মে ৷ এই নির্দেশিকা চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা ৷ এ বিষয়ে রাজ্যের বক্তব্য জানতে চাইল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ৷

আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 2 জুলাই রাজ্যকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷ মামলাকারী ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট লেনিনিস্ট (লিবারেশন) পার্টির বক্তব্য, রাজ্যের এই পদক্ষেপের শিকার হবে অন্তত 1 কোটি 69 লক্ষ এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শংসাপত্র প্রাপক ৷ যাদের অনেকের নাম বর্তমানে এসয়াইয়ার ট্রাইব্যুনালে বিচারধীন রয়েছে ৷ ফলে তারা এই নথি সেখানে দাখিল করতে পারবে না। রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত একপেশে এবং 1994 সালের তপশিলি জাতি ও উপজাতি চিহ্নিতকরণ আইনের পরিপন্থী । কোন রকম জালিয়াতির অভিযোগ এবং প্রমাণ ছাড়াই এই ধরনের বৈষম্যমুলক আচরণ ভারতীয় সংবিধানের 14, 15(4), 16(4) ও 21 ধারার বিরোধী ৷

রাজ্যের কাছে তাদের এই নির্দেশিকা পুনর্বিবেচনা করার জন্য গত 4 জুন আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোন সাড়া মেলেনি ৷ বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন মামলাকারী। অবিলম্বে রাজ্যের এই বিজ্ঞপ্তি খারিজ করা এবং প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে ৷ আপাতত রাজ্যের বক্তব্য জানতে চেয়েছে আদালত। আগামী 2 জুলাই ফের শুনানি ৷

অন্যদিকে, এদিনই বিধানসভায় পাশ হয়েছে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (আদার দ্যান শিডিউলড কাস্টস অ্যান্ড শিডিউলড ট্রাইবস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2026'। অধিবেশনের শুরুতে বিধানসভায় অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ এই সংশোধনী বিলটি (বিল নম্বর 11) বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেন। বিলের পক্ষে-বিপক্ষে মোট ছ’জন বিধায়ক আলোচনায় অংশ নিলেও, ভোটাভুটিতে 164টি ভোটের সমর্থন পেয়ে অনায়াসেই বিলটি পাশ করিয়ে নেয় সরকার ৷ বিপক্ষে ভোট পড়ে মাত্র 17টি।

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শংসাপত্র যাচাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা
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