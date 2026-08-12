ETV Bharat / state

মমতার জমানায় দেওয়া OBC শংসাপত্র নিয়ে বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা ও বিচারপতি অনুজ সিং-এর ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 9:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 12 অগস্ট: অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি বা ওবিসি-র শংসাপত্র বিলির ক্ষেত্রে 2025 সালে রাজ্য সরকার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, সেটাকে বাতিল হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা ও বিচারপতি অনুজ সিং-এর বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷

2025 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জমানা যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল, তার ভিত্তিতে ওই বছর 8 মে থেকে 12 জুন পর্যন্ত ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটাগরিতে শংসাপত্র প্রদান করা হয় ৷ সেই শংসাপত্রগুলিও বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷

মামলাকারীর আইনজীবীর বক্তব্য (নিজস্ব ছবি)

বুধবার বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা ও বিচারপতি অনুজ সিং-এর বেঞ্চ জানিয়েছে, এখন আর ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি বলে কিছু নেই । নতুন সরকারই সেটা বাতিল করেছে । ফলে যাঁদের ওই সব সার্টিফিকেট রয়েছে, তাঁদের সাধারণ শ্রেণি (জেনারেল ক্যাটাগরি) হিসেবেই ধরা হবে ।

উল্লেখ্য, শ্রেয়সী ধাং নামে এক প্রার্থী ওবিসি-এ ক্যাটেগরি থেকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন । তিনি নার্সিং-প্যারামেডিক্যালের জন্য জেনপাস-ইউজি পরীক্ষা দেন ৷ 27 জুলাই সেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় ৷ সেখানে যে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়, সেখানে দেখা যায় তাঁর নাম জেনারেল ক্যাটেগরিতে রাখা হয়েছে ৷

সেই নিয়ে তিনি মামলা করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে । বুধবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা ও বিচারপতি অনুজ সিং-এর বেঞ্চে ৷ ওই ডিভিশন বেঞ্চ মামলার শুনানির শেষে জানিয়েছে, 2025 সালের পর যত ওবিসি এ ও বি ক্যাটেগরিতে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে, তা বাতিল বলেই গণ্য হবে ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটাগরি তুলে দেয় । তারা ওবিসি-তে একটিই ক্যাটাগরি রাখে । আর 66টি সম্প্রদায়কে ওবিসি হিসাবে গণ্য করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে । যে প্রার্থীরা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন, তাঁদের শংসাপত্র টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে রাজ্য সরকার আদালতে আবেদন করে জানাতে পারে বলে উল্লেখ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ।

প্রসঙ্গত, 2024 সালের 22 মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ রাজ্যের 2010 সালের পর থেকে ইস্যু করা সমস্ত ওবিসি সংরক্ষণের শংসাপত্র বাতিল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং রাজ্যকে নতুন করে সমীক্ষা করে ফের তালিকা প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ।

তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী 2025 সালে সমীক্ষা চালিয়ে 140টি শ্রেণিকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করে । রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন ওই সমীক্ষা করেছিল ৷ কিন্তু বিজেপির সরকার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসার পরই শেষপর্যন্ত আগের সরকারের ওবিসি সংক্রন্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করে । আর 66টি সম্প্রদায়কেই ওবিসি সংরক্ষণের শংসাপত্র দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় ।

আরও পড়ুন -

  1. ওবিসি সংরক্ষণ-জটিলতা ! শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং বন্ধের সিদ্ধান্ত স্কুল সার্ভিস কমিশনের
  2. বিধানসভায় পাশ ওবিসি সংশোধনী বিল, তালিকা থেকে বাদ 113টি জাতি

TAGGED:

OBC
TRINAMOOL CONGRESS
কলকাতা হাইকোর্ট
ওবিসি
CALCUTTA HIGH COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.