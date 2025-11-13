দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট

দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট
আর বিধায়ক রইলেন না মুকুল রায় ৷ এদিন তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ করল আদালত ৷
Published : November 13, 2025 at 2:32 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 2:42 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 2021 সালে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে বিজেপি বিধায়ক হয়েছিলেন মুকুল ৷
বিধায়ক পদ খারিজের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে বিধানসভায় পিএসি-র চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর নিয়োগ অবৈধ বলে রায় দিল আদালত ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ সেই মামলাতে এদিন নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 2021 সালের 27 জুলাই মুকুল রায়কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (PAC) চেয়ারম্যান করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায় ৷ মামলাকারীর প্রশ্ন, মুকুল রায় বিজেপি মনোনীত প্রতিনিধি নন ৷ তাহলে তাঁকে কীভাবে বিজেপি মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে দেখানো হল । যে মর্মে বিধানসভার স্পিকার তাঁকে চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করলেন সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি । বিধানসভার পিএসি'র চেয়ারম্যান হওয়ার কথা বিরোধীদলের কোনও বিধায়কের ।
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিলেন তাঁর প্রাক্তন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দলের বিরুদ্ধে ৷ প্রতিপক্ষ ছিলেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী কৌশানী মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁকে হারিয়ে প্রথমবার বিধানসভায় প্রবেশ করেন মুকুল রায় ৷
2016 বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূলের অন্দরে একঘরে হয়ে গিয়েছিলেন মুকুল রায় ৷ যার পর এক এক করে তৃণমূলে গুরুত্বপূর্দ পদ হারাতে শুরু করেছিলেন তিনি ৷ এরপর 2017 সালে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন ৷ শুরু হয় বাংলায় পদ্মশিবিরকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই ৷ যে লড়াইয়ের প্রথম ধাপে 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে 18টি আসন জিততে পিছন থেকে সাহায্য করেছিলেন তিনি ৷ এর পরের লড়াই ছিল 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন ৷ যে লড়াইয়ে নিজে জিতলেও, সার্বিকভাবে বিজেপিকে রাজ্যে পদ্ম ফোটাতে ব্যর্থ হলেন মুকুল রায় ৷