অভিষেকের মন্তব্য 'বেদনাদায়ক' বলেও রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ালেন হাইকোর্টের বিচারপতি
Abhishek DJ Comment Case: শো-কজ করার পরও আপত্তিকর মন্তব্য করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের অভিযোগে ফের ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : November 20, 2026 at 12:15 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট, এমনকী সুপ্রিম কোর্টের বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একের পর এক মন্তব্য করে চলেছেন মমতা-পন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর করা এই মন্তব্য 'যন্ত্রণাদায়ক' বলে অভিহিত করলেও ডিজে মন্তব্য সংক্রান্ত মামলায় সাংসদের রক্ষাকবচ 29 জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
ইতিমধ্যে আদালতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার কারণে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শো-কজ করেছেন ৷ এদিন সাংসদকে বিচারব্যবস্থা নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করা থেকে অবিলম্বে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর ডিজে মন্তব্যের মামলার শুনানিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছিলেন অভিষেকের আইনজীবীরা ৷ সেই মামলা শুক্রবার সকালে শুনানির জন্য ওঠে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে ৷
শুনানি শুরু হতেই রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল ফের আদালত আবমানাকর মন্তব্য করেছেন ৷ এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট তার বিরুদ্ধে একই অভিযোগে শোকজ করেছে তাকে ৷ তারপরও তিনি একইভাবে আপত্তিকর মন্তব্য করছেন ৷ কোন অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়ার আগে তাঁর টুইটগুলো বিবেচনা করুক আদালত ৷"
অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তাঁর এক সময়ের ছায়াসঙ্গী সুমিত রায়ের মামলায় নির্দেশের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুইট করে হাইকোর্টের নির্দেশকে কটাক্ষ করেছেন ৷ তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন জনপ্রতিনিধি যেভাবে বিচারপতি, বিচারবিভাগ ও বিচারাধীন বিষয় নিয়ে মন্তব্য করছেন, তা অত্যন্ত 'পেনফুল' বলে উল্লেখ করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
বিচারপতি বলেন, "কেন এই ধরনের মন্তব্য করছেন ? বারবার একজন জনপ্রতিনিধির এই ধরনের মন্তব্য বিচারবিভাগের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ৷" তিনি অভিষেকের মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেও এবং রাজ্যের তরফে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আগামী বছরেও সাংসদকে রক্ষাকবচ দিয়েছেন ৷
গত 20 জুলাই ডিজে মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তর্বর্তীকালীন যে নির্দেশ আদালত দিয়েছিল, তার মেয়াদ 29 জানুয়ারি বা পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে আদালত ৷ অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে আপাতত কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না ৷
তবে আদালতের পর্যবেক্ষণ, ডিজে মন্তব্য বিষয়ক মামলার তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগিতা করেছেন ৷ তাঁকে যখনই তলব করা হয়েছে, তখনই তিনি হাজিরা দিয়েছেন ৷ তাই তাঁর রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত আদালতের ৷