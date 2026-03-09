হাইকোর্টের বার কাউন্সিলের নির্বাচন শুরু! 23 আসনে 75 প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

হাইকোর্টের বার কাউন্সিলের নির্বাচন শুরু! 23 আসনে 75 প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই
Published : March 9, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 9 মার্চ: পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুরু হল দু’দিনের ভোটযুদ্ধ ! সোমবার সকাল থেকেই কলকাতা হাইকোর্ট-সহ রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে । আজ সোমবার এবং আগামিকাল মঙ্গলবার—এই দু’দিন ধরে চলবে ভোটদান প্রক্রিয়া । সকাল 10টা থেকে শুরু হয়েছে বোটদান পর্ব, চলবে বিকেল 5টা পর্যন্ত ।
রাজ্যের আইনজীবী মহলে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের মোট আসন সংখ্যা 25 হলেও এবারে নির্বাচন হচ্ছে 23টি আসনে । এর মধ্যে 18টি আসনে পুরুষ প্রার্থী এবং 5টি আসনে মহিলা প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর মহিলা প্রার্থীদের মধ্য থেকে আরও দু’জনকে মনোনীত করবে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া । এই দুটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
23টি আসনের জন্য এ বারের নির্বাচনে মোট 75 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আইনজীবী প্রার্থীরাও ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন । তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী রয়েছেন 23 জন, বিজেপি সমর্থিত 22 জন এবং বাম সমর্থিত 12 জন । এছাড়াও 18 জন নির্দল আইনজীবী প্রার্থীও এই নির্বাচনে লড়ছেন।
কলকাতা হাইকোর্টে ভোটগ্রহণের জন্য তিনটি বুথ তৈরি করা হয়েছে । প্রায় 10 হাজার আইনজীবীর ভোটাধিকার রয়েছে এখানে । সকাল থেকেই আইনজীবীদের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখা গিয়েছে । একইসঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য জেলা আদালতগুলিতেও চলছে ভোটগ্রহণ । রাজ্যের সমস্ত আদালতে একসঙ্গে এই নির্বাচন হওয়ায় ভোটগণনা এবং ফল প্রকাশে কিছুটা সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । এর আগের বার কাউন্সিল নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় তিন মাস পরে ।
এ বারের নির্বাচন ঘিরে ভোটের আগেই কিছুটা বিতর্কও তৈরি হয়েছিল । খসড়া ভোটার তালিকায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না থাকায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয় । পরে সেই তালিকা সংশোধন করা হয় । তবে নির্বাচনকে ঘিরে আরও একটি বিষয় আইনজীবী মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । সম্প্রতি আইনমন্ত্রীর কাছ থেকে আইন দফতরের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ঠিক তার পরেই বার কাউন্সিলের নির্বাচন হওয়ায় বিষয়টি রাজনৈতিক ও আইন মহলে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে ।
দু’দিনের ভোটপর্ব শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করছেন নির্বাচন পরিচালনাকারীরা । এখন নজর, ভোটগ্রহণের হার এবং শেষ পর্যন্ত কারা বার কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন ৷
