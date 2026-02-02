শবে বরাতে আতশবাজি ফাটানো নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

শবে বরাতে আতশবাজি ফাটানো নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে পদক্ষেপ করতে পারবে পুলিশ ৷ এমনটাই নির্দেশে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : February 2, 2026 at 1:04 PM IST
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: শবে বরাতের রাতে আতশবাজি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে ৷
ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, শবে বরাতে রাত 10টা থেকে পরদিন ভোর 6টা পর্যন্ত আতশবাজি ফাটানো যাবে না । দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নিয়ম মেনে আতশবাজির ব্যবহার করতে হবে । এর অন্যথা হলে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে ।
ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগামী 4 ফেব্রুয়ারি শবে বরাত । অভিযোগ, শবে বরাতের দিন এবং আগে পরে বেশ কয়েকদিন ধরেই অবাধে শব্দবাজির দৌরাত্ম্য চলতে থাকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় । কোথাও কোনও নিয়ন্ত্রণের বালাই নেই । এমনকী রাতভর শব্দবাজি ফাটানো চলতে থাকে বলে অভিযোগ ।
মামলাকারীর বক্তব্য, কোরানে কোথাও বলা নেই বাজি ফাটিয়ে শবে বরাত পালন করার কথা । পাশাপাশি রাজ্যে কালীপুজো, বড়দিন, ছটপুজায় বাজি ফাটানোর উপর পুলিশের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে । নির্দিষ্ট সময়ে সবুজ বাজিতে অনুমতি দেওয়া হয় । এ বিষয়ে আদালতেরও সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে । কিন্তু শবে বরাত নিয়ে আদালতের কোনও নির্দেশ না-থাকায় রাজ্যে অবাধে রাতভর শব্দবাজির দৌরাত্ম্য চলে বলে অভিযোগ ।
এই বিষয়ে মামলাকারী সাগুফতা সুলেমান আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন । সেই মামলাতেই রাত 10টার পর যাতে কোনও বাজি না ফাটানো হয় সেই নির্দেশ দিয়েছে আদালত । মামলাকারীর বক্তব্য, গত বছর তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ একই নির্দেশ দিলেও পার্ক স্ট্রিট, রিপন স্ট্রিটে অবাধে আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাজি ফাটানো হয়েছে । ফলে অসুস্থ, বৃদ্ধ, শিশু ও পোষ্য প্রাণীদের খুবই সমস্যার সৃষ্টি হয় আতশবাজিতে ।