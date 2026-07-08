মায়াপুরে বেআইনি টোটো-রিকশা বন্ধ করতে কী পদক্ষেপ, পরিবহণ দফতরকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

মায়াপুরে বেআইনি টোটো-রিকশা বন্ধ করতে কী পদক্ষেপ, পরিবহণ দফতরকে প্রশ্ন হাইকোর্টের
বেআইনি টোটোর দাপটে মায়াপুর ইসকনের রাস্তায় যানজটের অভিযোগ ৷ দু’সপ্তাহের মধ্যে পরিবহন দফতরকে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : July 8, 2026 at 6:51 PM IST
কলকাতা, 8 জুলাই: মায়াপুরের রাস্তায় চলা বেআইনি টোটো ও রিকশা বন্ধ করতে রাজ্য পরিবহণ দফতর কী পদক্ষেপ করেছে, তা জানতে চেয়ে দু’সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা আকারে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এই রিপোর্ট চেয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ 23 জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷
নদিয়া জেলার মায়াপুরের ইসকন ধর্মীয়স্থানের পাশাপাশি, একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন ক্ষেত্র ৷ এখানে রাজ্য ও দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও পর্যটকরা আসেন ৷ এই পরিস্থিতিতে মায়াপুরের রাস্তায় যে সকল টোটো ও রিকশা চলছে, সেগুলির কারণে বেজায় যানজট ও দুর্ঘটনার অভিযোগ উঠেছে ৷ যা নিয়ে নদিয়া জেলা প্রশাসনে একাধিক অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা না-হওয়ায়, কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী ৷
শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, "মায়াপুর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একটি তীর্থস্থান ৷ প্রত্যেক বছর লক্ষ-লক্ষ দেশি ও বিদেশি ভক্ত, দর্শনার্থীদের সমাগম হয় ৷ কিন্তু, এলাকায় বেআইনি রিকশা, টোটোর দৌরাত্ম্যে রাস্তায় গাড়ি চলাচল করতে পারে না ৷ কোনওরকম রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই এই রিকশা, টোটোগুলি চলছে ৷ এর ফলে সমস্ত রকম জরুরি পরিষেবা যেমন, অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকলের গাড়ির যাতায়াতে সমস্যা হয় ৷"
এর পাশাপাশি কোনও দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন না-থাকায়, কোনওরকম বিমার সুবিধাও মেলে না-বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ মামলাকারীর আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, চলতি বছরের 20 ফেব্রুয়ারি পরিবহণ দফতর, জেলাশাসকের দফতর এবং জেলা পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু, কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ ৷ তাই বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷
মামলার শুনানিতে এ দিন রাজ্যের আইনজীবী জানান, এটি সম্পূর্ণ নদিয়ার জেলাশাসকের এক্তিয়ারের বিষয় ৷ রাজ্যকে কিছু সময় দেওয়া হলে, তাদের বক্তব্য জানানো হবে ৷ অন্যদিকে ইসকন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, তাদের কাছে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ এখনও পর্যন্ত আসেনি ৷ পাশাপাশি, এটা সম্পূর্ণ প্রশাসনের বিষয় বলে তারা জানিয়েছে ৷ তাই এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট পরিবহণ দফতরকে দু’সপ্তাহের মধ্যে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, এর আগেও বহুবার রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় টোটোর দৌরাত্ম্যের অভিযোগ উঠেছে ৷ টোটোর জন্য পথ দুর্ঘটনার অভিযোগও উঠেছে ৷ এবার টোটো দৌরাত্ম্যের অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল ৷