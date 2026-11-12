কোন বিচারপতিরা বিজেপির সমর্থক, অভিষেককে তার তালিকা দিতে বলল হাইকোর্ট

কোন বিচারপতিরা বিজেপির সমর্থক, অভিষেককে তার তালিকা দিতে বলল হাইকোর্ট
TMC MP Abhishek Banerjee Security Cover Case: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তায় প্রতি মাসে 50 লক্ষ টাকা খরচ হত, আদালতে বলল রাজ্য ৷
Published : November 12, 2026 at 3:30 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড প্লাস ক্যাটেগরি নিরাপত্তা প্রত্যাহার নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইোকর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ পাশাপাশি আদালতের কোন বিচারপতিরা বিজেপির সমর্থক, সেই তালিকাও চাইলেন তৃণমূল নেতার আইনজীবীর থেকে ৷
গত 11 মে মমতাপন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের Z+ ক্যাটেগরির নিরাপত্তা সরিয়ে X স্তরে নামিয়ে দেয় রাজ্য সরকার ৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ ৷ বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি শেষ হয়েছে ৷ কিন্তু বিচারপতি মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছেন ৷ তিনি কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেননি ৷ শীঘ্রই মামলার রায় ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন ৷
এদিনের শুনানিতে তৃণমূল নেতা অভিষেকের জেড প্লাস ক্যাটেগরি নিরাপত্তা প্রত্যাহার নিয়ে রাজ্যকে প্রশ্ন করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ তখন রাজ্যের বক্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও 'থ্রেট পারসেপশন' বা কোনও ধরনের উদ্বেগজনক 'ইনটেলিজেন্স ইনপুট' ছিল না ৷ তাই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে এক্স ক্যাটেগরির করা হয় ৷ নভেম্বর মাসের শেষে ফের এ বিষয়ে কমিটি পর্যালোচনা বৈঠকে বসবে ৷
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, "কেন বিগত ছ'মাস ধরে অভিষেকের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কোনও পর্যালচনা বৈঠক করা হল না ? একাধিকবার তিনি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য কেন নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যালোচনা করল না ?"
এর জবাবে রাজ্যের পক্ষে এজলাসে তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের বিরুদ্ধে পাল্টা আদালত অবমাননার অভিযোগ তোলা হয় ৷ প্রথমে বলা হয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগেই বিচারপতিদের নিয়ে আদালত অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন ৷ সাংসদ বলেছেন, তিনি নিরাপত্তার দাবিতে মাসের পর মাস হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় ঘুরছেন ৷ কিন্তু তাঁর মামলার শুনানি হয় না ৷ এদিকে আদানির মামলা হাইকোর্টের পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে একদিনের মধ্যে তালিকাভুক্ত হয়ে তার শুনানি করা হয় ৷ আর অভিষককে আদালতের এক বেঞ্চ থেকে আরেক বেঞ্চে যেতে হচ্ছে ৷ কয়েকজন বিচারপতি বিজেপির কাছে তাঁদের মেরুদণ্ড বিক্রি করে দিয়েছে ৷ তাই পুজোর ছুটির আগে শেষ দিন মামলা শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হলেও শুনানি করা হয়নি ৷ এই ধরনের মন্তব্য করার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হওয়া উচিত ৷
এর পাল্টা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী বলেন, "কয়েকদিন আগেই তাঁর জন্মদিনে রাত 2টোর সময় তাঁর বাড়ির সামনে তাঁর উপর আক্রমণ করা হয়েছিল ৷ প্রায় 40-50 জন দুষ্কৃতীদের একটি দল লাঠি নিয়ে আক্রমণ করেছিল ৷ নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তাঁর সুরক্ষা প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷ সব মিলিয়ে মোট 6 বার আক্রান্ত হয়েছেন অভিষেক ৷"
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও তখন বলেন, "আপনার মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করে লিস্ট দিতে বলুন, কোন বিচারপতিরা বিজেপির সমর্থক আর কারা নন ?"
অভিষেকের আইনজীবী সোয়েব আলম বলেন, "বিচারপতিরা জানেন, এই ধরনের মন্তব্যের কোন পরিস্থিতিতে হয় এবং কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় ৷ তিনি একাধিক বার আক্রান্ত হয়েছে ৷ তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ইয়েলো বুক অনুযায়ী ওয়াই ক্যাটেগরি নিরাপত্তা পেতেন ৷ কিন্তু তাঁর নিরাপত্তা কমিয়ে X করা হয়েছে অন্তর্বর্তী নির্দেশ হিসাবে ৷"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তার খতিয়ান
2013 সালে প্রথমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে Y ক্যাটেগরির নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয় ৷ তখন তিনি যুব তৃণমূল নেতা ছিলেন ৷ এরপর 2014 সালে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে জয়ী হন এবং সাংসদ নির্বাচিত হন ৷ তখন তাঁকে Y+ ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয় ৷ 2015 সালে Z এবং 2016 সালে তা Z+ ক্যাটেগরির স্তরে উন্নীত করা হয় ৷ পরে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে সরকার বদলে হলে গত 12 মে তাঁর Z+ ক্যাটেগরির নিরাপত্তা তুলে X ক্যাটাগরিতে নামিয়ে আনা হয় ৷
সরকারের তরফে Z+ ক্যাটেগরির নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার পর 30 মে সাংসদ দক্ষিণ 24 পরনগার সোনারপুরে ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় নিহতের বাড়িতে যাওয়ার সময় তাঁর উপর হামলার ঘটনা ঘটে ৷ এছাড়া আরও তিনটি ঘটনা ঘটেছে ৷ 19 জুন এয়ারপোর্টে এক ব্যক্তি রিভালভার নিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন ৷ 18 ও 19 জুলাই ডায়মন্ড হারবারে আমতলায় পার্টি অফিস ভাঙার সময় তাঁর উপর হামলা হয় ৷ 3 সেপ্টেম্বর ক্যামাক স্ট্রিটে তাঁর দলীয় কার্যালয়ে চতুর্থ ঘটনাটি ঘটে ৷ বৃহস্পতিবার সকাল 6.30 টার সময় অভিষেকের বাড়ির সামনে জেসিবি দিয়ে পুলিশ কিয়স্ক ভাঙা হয়েছে ৷ 29 মে রাজ্য প্রশাসন মূল্যায়ন করে তাঁর নিরাপত্তা X করে ৷ সমস্ত জেলা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রশাসন মূল্যায়ন করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে আদালতে জানানো হয় ৷
অভিষেকের আইনজীবী সোয়েব আলম আরও বলেন, "একজনের নিরাপত্তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে থ্রেট পারসেপশন আছে কি না, ইনটেলিজেন্ট ইনপুট, প্রোটেকটিং ইউনিট-এর সুপারিশ লাগে ৷ কিন্তু কিছুই খতিয়ে দেখা হয়নি ৷ এর আগেই তিনি চোখে আক্রান্ত হন ৷"
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "12 মে থেকে Z+ নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷ 29 মে সুপারিশ করা হয় তার নিরাপত্তা কমানোর জন্য ৷ তাহলে ঠিক কবে থেকে অভিষেকের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ?"
রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য, "12 মে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর ছুটির ভিতরে ফের তাঁর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার আবেদন জানিয়েছেন ৷ নিরাপত্তা এমন একটা বিষয় যেটা কিছুদিন অন্তর মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন । মামলার বক্তব্য থেকে যা বুঝলাম তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়নি ৷ পুলিশ এই ধরনের অভিযোগের গুরুত্ব দেয়নি ৷"
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "না ৷ তাঁর উপর একাধিক বার আক্রমণ হয়েছে ৷"
অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য, "Z ক্যাটেগরি নিরাপত্তা সাধারণত মুখ্যমন্ত্রী পেয়ে থাকেন ৷"
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও তখন জানতে চান, "কত ধরনের ক্যাটেগরি আছে ?"
অভিষেকের আইনজীবী সোয়েব আলম বলেন, "X, Y, Y+, Z-সহ একাধিক ক্যাটেগরি রয়েছে ৷"
রাজ্যের আইনজীবী, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সেই অর্থে কোনও থ্রেট পারসেপশন নেই দেখার পর পুলিশ তাঁর নিরাপত্তা X ক্যাটেগরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৷ একজনের Z ক্যাটেগরির নিরাপত্তার জন্য মাসে প্রায় 50 লক্ষ টাকা খরচ হয় ৷ কোনও মিলিট্যান্ট গ্রুপ বা ইনটেলিজেন্ট ইনপুট থেকে থ্রেট পারসেপশন মেলেনি ৷ এখানে কেন্দ্রের কোনও ভূমিকা নেই ৷ নভেম্বর মাসে ফের হাই লেভেল কমিটি সমস্ত নিরাপত্তা প্রাপ্তদের বিষয় খতিয়ে দেখতে রিভিউ বৈঠকে বসবে ৷"
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "গত 6 মাস আগে তিনি আবেদন করেছেন ৷ এতদিন রিভিউ মিটিং ডাকতে পারলেন না ? আপনারা এতদিন অপেক্ষা করলেন কেন ?"
কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, "বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে । সোশাল মিডিয়াতেও ফলাও করে প্রচার হচ্ছে । গত একমাস ধরে কলকাতা হাইকোর্টের পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চ বসেছে, সেখানে কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন করলেন না ?"
সব পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনাল পর মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ।