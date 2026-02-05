মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ কিন্তু পরীক্ষার্থীদের নাম-রোল নম্বর গোপন রেখে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন সম্ভব কি না, রাজ্যের কাছে জানতে চাইল হাইকোর্ট ৷
Published : February 5, 2026 at 6:03 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নাম ও রোল নম্বর গোপন রাখা হোক । না-হলে মূল্যায়নের সময় পক্ষপাতিত্ব করার সম্ভবনা থেকে যায় ৷ এই দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের বক্তব্য জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ।
মামলাকারীর বক্তব্য, নাম ও রোল নম্বরের উল্লেখ থাকাই উচিত নয় । যাতে পরীক্ষক অর্থাৎ যিনি উত্তরপত্রের মুল্যায়ন করবেন, তিনি নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও পক্ষপাত করতে না-পারেন ৷ রাজ্যের বক্তব্য কখনেওই এই ধরনের পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠেনি ৷ কোনও ছাত্রছাত্রী রোল নম্বর লেখার ক্ষেত্রে ভুল করলে তখন নাম দেখে সেটা ঠিক করা হয় ৷
পাশাপাশি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবীও জানান, বিগত সাত দশক ধরে স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এই ভাবেই পরীক্ষা নেওয়া হয় ৷ কখনও কোন ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করেনি ৷ এ বিষয়ে রাজ্যের কি বক্তব্য, তিন সপ্তাহের মধ্যে তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ।
প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, "মূল্যায়নের সময় নাম গোপন রাখার ব্যবস্থা করা কি সম্ভব ? এটা নিশ্চয় রকেট সায়েন্স নয় !" মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী জানান, এই বিষয়ে রাজ্য সরকার অথবা উচ্চশিক্ষা দফতরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে । পরীক্ষা নিয়ামক রয়েছে । এ বিষয় বিবেচনার জন্য একটা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন । নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন । রাজ্য জানায়, এ বিষয়ে রাজ্যের কোন ভুমিকা নেই ।
সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এদিন নির্দেশ দেয়, রাজ্যের শিক্ষা দফতর জানাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের আগে পরীক্ষার্থীদের নাম ও রোল নম্বর গোপন করা যায় কি না।
2 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে 2026 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 9 লক্ষ 71 হাজার 340 । এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা 4 লক্ষ 26 হাজার 733 জন ৷ আর ছাত্রীর সংখ্যা 5 লক্ষ 44 হাজার 606 ৷ একজন রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থী রয়েছেন ৷ গত বছরের তুলনায় এ বার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে ৷ রাজ্যের মোট 2, 682টি পরীক্ষাকেন্দ্রে হচ্ছে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষী । এর মধ্যে মূল পরীক্ষাকেন্দ্রে সংখ্যা 945টি এবং উপ-কেন্দ্র 1737টি ৷