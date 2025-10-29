ETV Bharat / state

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে 32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় আইনজীবীরা এদিন দুর্নীতি কীভাবে হয়েছিল তা বিস্তারিত তুলে ধরেন ৷ এরপর রাজ্যকে একাধিক প্রশ্ন করে আদালত ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 অক্টোবর: প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্যের কাছে একাধিক প্রশ্নের উত্তর চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বুধবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে দীর্ঘ শুনানি হয় ৷ মামলাকারী পক্ষের আইনজীবীরা কোন পথে কীভাবে এই দুর্নীতি হয়েছে তা আদালতে তুলে ধরেন ৷ এমনকী এই দুর্নীতিতে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগসাজশ ছিল বলেও দাবি করেছেন তাঁরা ৷

শুনানি শেষে দুই বিচারপতি রাজ্যকে বলেন, "দুর্নীতি এবং বেনিয়মের অভিযোগের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ছাড়পত্র ছিল না নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে ৷ তা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণহীনদের নিয়োগপত্র দেওয়া হল কেন ? এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির ভূমিকা কী ছিল ?"

এই মামলার সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে বেআইনি ভাবে প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের যোগসাজশে চাকরি দেওয়ার কথা জানিয়েছে ৷ পাশাপাশি মেধাতালিকায় অন্তর্ভুক্তদের নম্বরের বিভাজনে দেখা গিয়েছে তুলনায় কম নম্বর প্রাপ্তরা চাকরি পেয়েছে ৷ এই বিষয়ে রাজ্য ও পর্ষদকে তাদের বক্তব্য জানাতে হবে ৷ আগামী 6 নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷

দুর্নীতি নিয়ে আইনজীবীদের বক্তব্য

এদিন মামলার শুনানিতে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিম, সুদীপ্ত দাশগুপ্তরা বলেন, "সিলেকশন কমিটি তাদের দায়িত্ব পালন না-করে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে 'বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি' নামক একটি এজেন্সির হাতে দায়িত্ব দিয়েছিল ৷ কিন্তু আইন অনুযায়ী রাজ্যের অনুমতি ছাড়া কোনও এজেন্সিকে এইভাবে নিযুক্ত করা যায় না ৷ এজেন্সি নিয়োগের কোনও চিঠিও খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ 2017 সাল থেকে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে ৷"

আইনজীবীদের আরও বক্তব্য, এর সঙ্গে সিবিআই-এর দেওয়া দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে দেখা যাচ্ছে, 752 জনের একটি তালিকা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছিল ৷ তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই তালিকা থেকে 324 জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷

এদিকে 2016 সালে হওয়া এই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার একটি প্রশ্নের দু'টি উত্তর সঠিক ছিল ৷ তাই পর্ষদের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের এক নম্বর করে দেওয়া হবে ৷ সেখানে মোট 428 জন প্রার্থী এই ক্যাটেগরিতে পড়েছিল ৷ কিন্তু শিক্ষা পর্ষদ মাত্র 270 জনের তালিকা তৈরি করে ৷ তাঁদের মধ্যে 260 জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় ৷

এই 260 জনের মধ্যে 46 জনের প্রশিক্ষণ ছিল না ৷ 9 জন এক নম্বর পাওয়ার পরেও যোগ্যতার দিক দিকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি ৷ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সবকিছু জানার পরেও যাঁদের এক নম্বর করে পাওয়ার কথা নয়, তাঁদের কেন নম্বর দেওয়া হল ? প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীরা ৷

আদালতে তাঁরা বলেন, "সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে উল্লেখ করেছে, বিকাশ ভবনে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং মানিক ভট্টাচার্যের কার্যালয় থেকে 324 জনের যে তালিকা সিবিআই উদ্ধার করেছে তা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত ৷ পাশাপাশি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোম্পানির অন্যতম কর্মচারী সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছে, বেআইনি নিয়োগ বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যোগসাজশ ছিল ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 15 কোটি টাকা তুলে দেওয়ার জন্য দাবি করেছিলেন ৷"

আইনজীবীদের দাবি, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া করা উচিত ৷ শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিলে তার প্রভাব পড়বে সমাজে ৷

TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURT
PRIMARY TEACHER JOB CANCELLATION
প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিল
PRIMARY TEACHER JOB SCAM
PRIMARY JOB CANCELLATION CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.