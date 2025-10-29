প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের
প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে 32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় আইনজীবীরা এদিন দুর্নীতি কীভাবে হয়েছিল তা বিস্তারিত তুলে ধরেন ৷ এরপর রাজ্যকে একাধিক প্রশ্ন করে আদালত ৷
Published : October 29, 2025 at 8:51 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্যের কাছে একাধিক প্রশ্নের উত্তর চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বুধবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে দীর্ঘ শুনানি হয় ৷ মামলাকারী পক্ষের আইনজীবীরা কোন পথে কীভাবে এই দুর্নীতি হয়েছে তা আদালতে তুলে ধরেন ৷ এমনকী এই দুর্নীতিতে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগসাজশ ছিল বলেও দাবি করেছেন তাঁরা ৷
শুনানি শেষে দুই বিচারপতি রাজ্যকে বলেন, "দুর্নীতি এবং বেনিয়মের অভিযোগের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ছাড়পত্র ছিল না নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে ৷ তা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণহীনদের নিয়োগপত্র দেওয়া হল কেন ? এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির ভূমিকা কী ছিল ?"
এই মামলার সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে বেআইনি ভাবে প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের যোগসাজশে চাকরি দেওয়ার কথা জানিয়েছে ৷ পাশাপাশি মেধাতালিকায় অন্তর্ভুক্তদের নম্বরের বিভাজনে দেখা গিয়েছে তুলনায় কম নম্বর প্রাপ্তরা চাকরি পেয়েছে ৷ এই বিষয়ে রাজ্য ও পর্ষদকে তাদের বক্তব্য জানাতে হবে ৷ আগামী 6 নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷
দুর্নীতি নিয়ে আইনজীবীদের বক্তব্য
এদিন মামলার শুনানিতে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিম, সুদীপ্ত দাশগুপ্তরা বলেন, "সিলেকশন কমিটি তাদের দায়িত্ব পালন না-করে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে 'বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি' নামক একটি এজেন্সির হাতে দায়িত্ব দিয়েছিল ৷ কিন্তু আইন অনুযায়ী রাজ্যের অনুমতি ছাড়া কোনও এজেন্সিকে এইভাবে নিযুক্ত করা যায় না ৷ এজেন্সি নিয়োগের কোনও চিঠিও খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ 2017 সাল থেকে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে ৷"
আইনজীবীদের আরও বক্তব্য, এর সঙ্গে সিবিআই-এর দেওয়া দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে দেখা যাচ্ছে, 752 জনের একটি তালিকা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছিল ৷ তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই তালিকা থেকে 324 জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷
এদিকে 2016 সালে হওয়া এই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার একটি প্রশ্নের দু'টি উত্তর সঠিক ছিল ৷ তাই পর্ষদের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের এক নম্বর করে দেওয়া হবে ৷ সেখানে মোট 428 জন প্রার্থী এই ক্যাটেগরিতে পড়েছিল ৷ কিন্তু শিক্ষা পর্ষদ মাত্র 270 জনের তালিকা তৈরি করে ৷ তাঁদের মধ্যে 260 জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় ৷
এই 260 জনের মধ্যে 46 জনের প্রশিক্ষণ ছিল না ৷ 9 জন এক নম্বর পাওয়ার পরেও যোগ্যতার দিক দিকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি ৷ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সবকিছু জানার পরেও যাঁদের এক নম্বর করে পাওয়ার কথা নয়, তাঁদের কেন নম্বর দেওয়া হল ? প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীরা ৷
আদালতে তাঁরা বলেন, "সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে উল্লেখ করেছে, বিকাশ ভবনে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং মানিক ভট্টাচার্যের কার্যালয় থেকে 324 জনের যে তালিকা সিবিআই উদ্ধার করেছে তা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত ৷ পাশাপাশি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোম্পানির অন্যতম কর্মচারী সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছে, বেআইনি নিয়োগ বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যোগসাজশ ছিল ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 15 কোটি টাকা তুলে দেওয়ার জন্য দাবি করেছিলেন ৷"
আইনজীবীদের দাবি, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া করা উচিত ৷ শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিলে তার প্রভাব পড়বে সমাজে ৷