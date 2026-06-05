অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর কেন কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো হচ্ছে? রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর কেন কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো হচ্ছে? রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
কেন, কোন পরিস্থিতির জন্য কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো হল ধৃতদের ? তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারের রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
Published : June 5, 2026 at 1:03 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: একদা দাপুটে তৃণমূল নেতাদের নানা অভিযোগে গ্রেফতারির পর কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকায় ঘোরানোর ঘটনা সামনে এসেছে সাম্প্রতিক সময়ে ৷ সেই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ যার শুনানিতে এবার রাজ্য সরকারের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র গ্রীষ্মাবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছে, রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে হবে কেন, কী কারণে এবং কোন পরিস্থিতির জন্য গ্রেফতার করে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে ৷ রাজ্যকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এ নিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে ৷ আর রিপোর্ট পেশের এক সপ্তাহের মধ্যে তার জবাবি হলফনামা দেবেন মামলাকারীরা ৷ চার সপ্তাহ পরে ফের এই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
এদিন শুনানিতে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি বেঁধে জনসমক্ষে ঘোরাতে ঘোরাতে আনা হচ্ছে ৷ আদালতের নির্দেশ রয়েছে, অভিযুক্তকে শেকল বা অন্য কোনও কিছু দিয়ে বেঁধে আনা যায় না ৷"
আইনজীবী শামিম আহমেদ পরবর্তী সময়ে বলেন, "আমরা মানবাধিকার কমিশনকে চিঠি দিয়েছি যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ৷ বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চ রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন ৷ পাশাপাশি, মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে ইতিমধ্যে তারা একটা অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ তদন্ত করা হচ্ছে ৷"
মামলাকারীদের বক্তব্য, পুলিশ সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করছে ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর একাধিক জায়গায় দেখা গেছে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের তোলাবাজি-সহ অন্যান্য অভিযোগে গ্রেফতারের পর কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকায় ঘোরাতে ঘোরাতে নিয়ে আসছে পুলিশ ৷ যা মানবাধিক লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করা হচ্ছে ৷