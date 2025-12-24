বাতিল ওবিসি শংসাপত্রের ব্যবহার রুখতে মামলা, কমিশনকে সাত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ আদালতের
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তৃণমূল সরকারের আমলে জারি হওয়া ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হয়েছে ৷ এই শংসাপত্র যেন এসআইআর পর্বে কোনও ভোটার ব্যবহার করতে না-পারেন ৷
Published : December 24, 2025 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাতিল হওয়া ওবিসি শংসাপত্রের ব্যবহার বন্ধের আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ এই মামলায় নির্বাচন কমিশনকে সাত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ 2010 থেকে 2024 সাল এই সময়কালের মধ্যে বাতিল হওয়া ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট ৷
আগামী 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, তা জানাতে হবে মামলাকারীকে ৷ মামলাকারীর দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের রায় মেনে 2010 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত রাজ্যের দেওয়া কোনও OBC কাস্ট সার্টিফিকেট এসআইআর প্রক্রিয়ায় নথি হিসেবে গ্রাহ্য করা যাবে না ৷ এর আগে এসআইআর পর্বে এই 14 বছরের ওবিসি শংসাপত্রকে যাতে মান্যতা না-দেওয়া হয়, সেই আবেদন করা হয়েছিল কমিশনের কাছে ৷ কমিশন পদক্ষেপ না-করায় হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন এক আইনজীবী ৷
গত 16 ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ৷ এই তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের বা অন্য কোনও সমস্যার সমাধানে শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এই পর্বে নথি যাচাই প্রক্রিয়া চলছে । শুনানি পর্বে রাজ্যে প্রমাণ হিসাবে কমিশন তেরোটি নথির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসির জাতিগত শংসাপত্র ৷
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ 2024 সালের 22 মে 2010 সালের পর থেকে ইস্যু হওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে দেয় ৷ কারণ, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশনের 1993 সালের আইন অনুযায়ী শংসাপত্র দেওয়া হয়নি বলে মনে করেছিল আদালত ৷ এরপরই এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় ৷
ফের রাজ্যকে সমীক্ষা করে প্রকৃত পিছিয়ে পড়ারাদের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেয় আদালত ৷ কিন্তু রাজ্য নতুন তালিকা তৈরির পর তাতেও গলদ রয়েছে বলে চলতি বছরের 15 জুন নতুন ওবিসি সংরক্ষণের তালিকার উপর ফের স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন দুই বিচারপতির বেঞ্চ । পাশাপাশি 2010 সাল থেকে দেওয়া ওই শংসাপত্র ব্যবহার করে কোনও সুযোগ-সুবিধা নেওয়া যাবে না বলেও নির্দেশ দেয় আদালত ৷ রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করলে হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করে শীর্ষ আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ৷ সেই মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি ৷ মামলা এখনও বিচারাধীন ৷