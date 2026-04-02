শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত SSC আধিকারিকদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি দিল কমিশন

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত SSC আধিকারিকদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি দিল কমিশন
স্কুল সার্ভিস কমিশনের কয়েকজন আধিকারিককে নির্বাচনী কাজকর্মে নিয়োগ করেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ তাঁদের সেই কাজ থেকে রেহাই দিল কমিশন ৷
Published : April 2, 2026 at 2:13 PM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত স্কুল সার্ভিস কমিশনের আধিকারিকদের নির্বাচনের কাজ থেকে অব্যাহতি দিল কমিশন ৷ ফলে এসএসসি-র 26 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় 2025 সালে নতুন করে যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে, তাতে বাধা সৃষ্টি হবে না বলে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
গত 1 মার্চ স্কুল সার্ভিস কমিশনে কর্মরত 24 জন আধিকারিককে পোলিং অফিসারের কাজে নিয়োগের চিঠি দেওয়া হয় ৷ বাধ্য হয়ে 25 মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ কারণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো 31 অগস্টের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে উল্লেখ করেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী ৷
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাস এসএসসি'র আর্জি ছিল, এসএসসি'র 35 জন কর্মী স্কুল সার্ভিস কমিশনের যাবতীয় কাজকর্মের পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাজও সামলাচ্ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে 24 জনকে ভোটের কাজে নিয়োগ করার ফলে কমিশনের হাতে রয়েছে মাত্র 11 জন কর্মী ৷
এর মধ্যে স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ চলছে ৷ এই অবস্থায় ওই কর্মীদের কাজে না-ফেরালে সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময় অর্থাৎ 31 অগস্টের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয় ৷ সংস্থার আরও দাবি করে, এসএসসি একটি স্বশাসিত সংস্থা ৷ তাদের কর্মীরাও স্বশাসিত সংস্থার কর্মী ৷ সেখান থেকে নির্বাচনের কাজের জন্য কর্মীদের নেওয়া যায় না ৷
এদিন নির্বাচন কমিশন কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছে, স্কুল সার্ভিস কমিশনে কর্মরত যে 24 জন আধিকারিককে নির্বাচনের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ৷ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (LR) 1 এপ্রিল জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের পোলিং অফিসারের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ৷ কমিশনের এই পদক্ষেপের পর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এদিন মামলার নিস্পত্তি করে দিয়েছেন ৷ সুপ্রিম কোর্ট এসএসসিকে চলতি বছরের 31 অগস্টের মধ্যে নতুন নিয়োগ শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ এর আগে মার্চের মধ্যে নিয়োগ শেষের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷
এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 2025 সালের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে 25 হাজার 753 জনের চাকরি বাতিল হয় ৷ দেশের শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, নতুন করে ক্লাস নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ গত 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৷
এসএসসি নিয়োগের এই সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের আবেদন করেছিল ৷ এসএসসি'র আবেদনের ভিত্তিতে গত বছরের 18 ডিসেম্বর ফের একটি নির্দেশ দেয় আদালত ৷ সেই নির্দেশ অনুযায়ী, 31 ডিসেম্বরের বদলে 2026 সালের 31 অগস্টের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে ৷ পাশাপাশি শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা শুনবে কলাকাতা হাইকোর্ট ৷