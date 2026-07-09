তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নজরদারি, স্পেশাল অফিসার নিয়োগ হাইকোর্টের

তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নজরদারি, স্পেশাল অফিসার নিয়োগ হাইকোর্টের
তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার মামলায় এদিন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তিনি অনুমতি দিলে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা খরচ করা যাবে ৷
Published : July 9, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 9 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি অ্যাকাউন্টের লেনদেন স্বাভাবিক করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ একই সঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে তৃণমূলের প্রতিদিনের খরচ-খরচা দেখাশোনার দায়িত্বও দিল আদালত ৷ তৃণমূলের দু'জন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে ব্যাঙ্কের চেক-এ স্বাক্ষরের ভিত্তিতে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দেবেন তিনি ৷ 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিস্তারিত নির্দেশে জানিয়েছেন, অভিযোগ থেকে দেখা যাচ্ছে, অভিযোগ সামগ্রিক প্রকৃতির অর্থাৎ স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি ৷ এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে ৷ তদন্তকারী সংস্থা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেন বন্ধ করতে চিঠি দেয় ৷ 18 জুন অভিযোগ দায়ের হয় এবং পরদিন 19 জুন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ এই মুহূর্তে আদালতের কাছে সুস্পষ্ট কোনও তথ্যগত কারণ নেই কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য আরও জানান, যদিও পুলিশের বক্তব্য, তারা রিপোর্টে, হলফনামায় ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে ৷ আদালত সেজন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে এ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ব্যাঙ্ক 4 মে'র আগে বিধানসভা নির্বাচনের সময় এই অ্যাকাউন্টগুলি থেকে লেনদেন চালিয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু 18 জুনের অভিযোগের পরে দলের একটা অংশের অভিযোগের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে ৷ আদালতের পক্ষে এই মুহূর্তে বোঝা সম্ভব নয় কারা আসল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (নির্বাচন কমিশনের) বিবেচনার বিষয় ৷
এই পরিস্থিতিতে কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ওই তিনটি অ্যাকাউন্ট যাতে চালু রাখা যায়, তার জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা প্রয়োজন ৷ স্পেশাল অফিসারের সঙ্গে দলের দু'জন দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারী (স্বাক্ষর করতে পারবেন) এই বিষয়ে যোগাযোগ রাখবেন ৷ 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্পেশাল অফিসার হিসাবে প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে নিযুক্ত করা হল ৷ দলের নিয়মিত খরচ ছাড়াও আইনি সমস্ত খরচ আপাতত 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেখবেন স্পেশাল অফিসার ৷ 21 সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷
অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার মামলার শুনানি
এদিনের শুনানিতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি, কিশোর দত্ত উপস্থিত ছিলেন ৷
আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটা রাজনৈতিক দলকে এইভাবে পুলিশের অভিযোগের ভিত্তিতে অকেজো করে দেওয়া যায় না ৷ অভিযোগের একদিনের মধ্যে আটটি অ্যাকাউন্টের সবগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ 18 জুন এফআইআর দায়ের হয় ৷ 19 জুন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ সম্পূর্ণ অস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: আমি বিস্তারিত অভিযোগে যেতে চাই না ৷ আপাতত অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে চায় কোর্ট ৷
আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি: 'যাব সাইয়া বানে কোতোয়াল তো ডার কাঁহিকা'- পুলিশ এখানে কোতোয়াল ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করতে পারে ৷ কিন্তু কীভাবে সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে পারে ? পাশাপাশি রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত বিষয়ের সবকিছু নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার ভুক্ত ৷ কীভাবে পুলিশ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে ?
আইনজীবী কিশোর দত্ত: বর্তমানে তৃণমূলের 250 জন কর্মচারী রয়েছেন ৷ 17 টি অফিস চালাতে হয় ৷ তাঁদের ভাড়া দিতে হয় ৷ প্রত্যেক মাসে বিপুল খরচ ৷ প্রায় 9.43 কোটি টাকা খরচ হয় ৷ সুপ্রিম কোর্টের একাধিক নির্দেশ রয়েছে, পুলিশ কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে পারে না ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: এখন ইনফরমেশন টেকনোলজির সময় ৷ এই সময় পুলিশের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ আসে, যার জন্য পুলিশ পদক্ষেপ করতে বাধ্য ৷
অভিযোগকারী বিদ্রোহী তৃণমূলের তরফে আইনজীবী কে পরমেশ্বর: কে প্রকৃত তৃণমূল সেই নিয়ে দ্বন্দের প্রয়োজনই নেই ৷ আমরাই প্রকৃত তৃণমূল ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: আপনি কেন এই মামলাতে এই বিষয় উত্থাপন করছেন ? আপনি তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সদস্য ৷ পার্টি প্রতীকে জিতেছেন ৷ এখন জেতার পর অভিযোগ করছেন ? কেন 4 মে 2026-এর আগে অভিযোগ করেননি ? 18 জুনের অভিযোগের বিষয়ে কী বক্তব্য আপনাদের ? এটা কি আসল তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার জন্য করেছেন ?
আইনজীবী পরমেশ্বর: আমরাই আসল তৃণমূল ৷ কোনও প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন হলে তিনি যেন তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট চালু রাখেন ৷
রাজ্য পুলিশের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা: একটা জিনিস পরিষ্কার সেকশন 106 নম্বর ধারা অনুযায়ী যে কোনও পুলিশ আধিকারিক যেকোনও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারেন, যদি সন্দেহজনক মনে হয় ৷ কে প্রকৃত তৃণমূল এখন সেটা নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে ৷ সেই জন্য এখন অ্যাকাউন্ট অপারেট করতে দেওয়া উচিত নয় ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: নির্দেশের মধ্যে সেই বিষয়টি পরিষ্কার উল্লেখ করা হবে ৷ 18 জুন সন্ধ্যা 6টার সময় এফআইআর হয় ৷ 19 জুন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ তাহলে কি অভিযোগটা অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার জন্যই করা হয় ?
সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা: আমরা হলফনামা দিয়ে জানাব ৷
আইনজীবী কিশোর দত্ত: হলফনামা কেন ? রিপোর্ট দিয়ে জানান পুলিশের কাছে কী মেটিরিয়াল রয়েছে ৷
সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা: মোট সাতজন বিধায়কের থেকে অভিযোগ পায় পুলিশ ৷ তিনজনের বক্তব্য রেকর্ড করা হয় ৷ প্রাথমিক অনুসন্ধানে টাকা এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হতে পারে মনে করেই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয় ৷ পুলিশের দায়িত্ব হিসাবেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ রাজনৈতিক দলের নিত্য দিনের খরচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ এনিয়ে সন্দেহ নেই ৷ তদন্তকারী আধিকারিককে সেই বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হোক, আমাদের আপত্তি নেই ৷
আইনজীবী কিশোর দত্ত: একটা হিসাব দিয়েছেন ঠিক আছে ৷ কিন্তু কালীঘাট তৃণমূলের কেউ এসে যদি বলে একটা র্যালির জন্য 20 লক্ষ টাকা লাগবে ৷ পাশাপাশি বিদ্রোহী তৃণমূলের কেউ এসে যদি বলে তাদেরও 20 লক্ষ টাকা লাগবে ৷ তাহলে কী হবে ?
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: একটা ব্যালেন্স করা প্রয়োজন ৷ তদন্তকারী আধিকারিককে সে ক্ষেত্রে ব্যালেন্স করতে হবে ৷
সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা: এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ইলেকশন কমিশনই যথাযথ কর্তৃপক্ষ ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: সেই জন্য প্রাক্তন কোনও বিচারপতিকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবছে কোর্ট ৷ আমি প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে বিশেষ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করতে চাই ৷ আপনাদের কোনও আপত্তি থাকলে জানাবেন ৷
অভিযোগকারী বিদ্রোহী তৃণমূলের তরফে নিরাজ কিষাণ কল: আমরাই প্রকৃত তৃণমূল ৷ আমাদের কথা, বক্তব্য যেন সমান ভাবে শোনা হয় ৷ স্পেশাল অফিসার যেন এই বিষয়ে বিবেচনা করেন ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: সবাইকে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয় ৷ একমাত্র পার্টি সেক্রেটারি সিদ্ধান্ত নেবেন ৷ আর আপনাদেরকে আগে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে নিজেদের প্রকৃত তৃণমূল বলে প্রমাণ করতে হবে ৷ পার্টি কর্মচারীদের বেতন-সহ অন্যান্য খরচ যাতে চালাতে পারে সেই বিষয়টি বিবেচনা করতে আদালত এখন স্পেশাল অফিসারকে দায়িত্ব দিতে চায় ।
আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি: আদালত যে বিচারপতিকে নিয়োগ করবে, তিনি নিশ্চয় পার্টির সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব সামলাবেন না ৷ তিনি ডে টু ডের খরচ দেখার দায়িত্বই পালন করবেন ৷
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র: অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্টারি হলফনামা দেওয়া হয়েছে, সেখানে একবার দেখুন ৷ শুভাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, প্রায় 51 লক্ষ টাকা কর্মচারীদের বেতন বাবদ ৷ এখানে বিস্তারিত কিছু দেওয়া হয়নি ৷ ধরা যাক, আদালত নির্দেশ দিল খরচ করতে ৷ কিন্তু ডিটেল না-থাকলে সেই টাকা সঠিক ভাবে খরচ হচ্ছে কি না, তা জানা সম্ভব নয় ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: এটা তৃণমূল কংগ্রেসেরই অ্যাকাউন্ট ৷ স্পেশাল অফিসারকে এতকিছু দায়িত্ব দিলে সম্পূর্ণ ক্যাওস সৃষ্টি হবে ৷