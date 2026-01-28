সংশোধনাগারের পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যের ভূমিকায় ফের ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, বন্দিদের জামিন দিয়ে দেব বললেন বিচারপতি

সংশোধনাগারের পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যের ভূমিকায় ফের ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, বন্দিদের জামিন দিয়ে দেব বললেন বিচারপতি
মঙ্গলবার হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি থাকলেও তাতে উপস্থিত ছিলেন না রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷ তাতেই রাজ্যের নীতি নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করে হাইকোর্ট ৷
Published : January 28, 2026 at 7:40 AM IST
কলকাতা, 28 জানুয়ারি: রাজ্যের সংশোধনাগারগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নে একের পর এক নির্দেশ দিলেও সেগুলো কার্যকর করার ব্যাপারে রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট । মঙ্গলবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ মামলার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে হাজির থাকতে বললেও না থাকায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ।
এদিন বিচারপতি দেবাংশু বসাক শুনানিতে বলেন, "আদালত এইবার রাজ্যের সংশোধনাগারগুলোর বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে । যদি দেখা যায় কোথাও 1000-এর জায়গায় 3000 হাজার বন্দি আছে, তাহলে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে সবার জামিন দিয়ে দেওয়া হবে । কারণ নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে । 2017 সাল থেকে নির্দেশের পর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে । কিন্তু রাজ্যের তেমন হেলদোল নেই ৷ বুধবারই ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে তারা আগের নির্দেশ মতো কি পদক্ষেপ করেছে ।"
মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী বলেন, "এই রাজ্যে শেষ 4-5 বছরে 905 জনের জেলে অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ রয়েছে । সেইগুলো নিয়ে রাজ্য আজ পর্যন্ত কোনও FIR করেনি । এমন কি এর মধ্যে কোনগুলি অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তারও ব্যাখ্যা দেয়নি । দেশে এটা রেকর্ড । 2018 সালে জেলে অস্বাভাবিক মৃত্যুতে 42 জনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট । আজ পর্যন্ত সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি । একইসঙ্গে জেলগুলিতে কর্মী নিয়োগের নির্দেশও কার্যকর করা হয়নি । মেডিক্যাল অফিসার 219টি পদ রয়েছে । তারমধ্যে 149টি ফাঁকা রয়েছে ।
বিচারপতি দেবাংশু বসাক রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আজও অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) এলেন না ! তাহলে কী হবে ! পরিকাঠামোর অভাব বিচার বিভাগেরও । প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ না দেখানোর ব্যাপারে লিখিতভাবে আপত্তি জানিয়েছিল PWD। এরপর কী বলবেন, এটা রাজ্যের পলিসি ? কোনও একজন অফিসার এরকম লিখিতভাবে জানাবে যে তারা পারবে না । আর এমন অফিসারের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য ?"
তিনি আরও বলেন, "জুডিশিয়াল অর্ডারের পরেও রাজ্যের কোনও প্রতিনিধি বিচার বিভাগের সঙ্গে বৈঠকে হাজির ছিল না । আমরা আবার তারিখ দিয়ে নির্দেশ দেব, আবার রাজ্যের প্রতিনিধি হাজির থাকবেন না । এটাই হচ্ছে । তাই এবার রাজ্য নিজে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিক । আগে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে সমস্যার সমাধান করুন । তারপরে বুঝব বাকিটা । এটা খুব কষ্টকর । এমন একটা চিঠি দিয়ে রাজ্যের একজন ইঞ্জিনিয়ার জানাবেন হাইকোর্টকে ! রাজ্যের যদি এটা নীতি হয়, সেটা স্পষ্ট হোক । বাকিটা আমরা বুঝে নেব । আর যদি সেটা না হয় তাহলে স্বচ্ছভাবে সেটার পদক্ষেপ নেওয়া হোক । রাজ্য কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানাতে হবে ।"