'কমিশনের সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হওয়া উচিত', ISF-কে খাম প্রতীক না দেওয়ায় মন্তব্য হাইকোর্টের

'কমিশনের সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হওয়া উচিত', ISF-কে খাম প্রতীক না দেওয়ায় মন্তব্য হাইকোর্টের
Calcutta High Court on ISF Symbol: এই মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জানান, কমিশনের সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হওয়া উচিত ৷
Published : September 28, 2026 at 1:31 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: উপনির্বাচনে আইএসএফকে (ISF) 'খাম' না দেওয়া নিয়ে আজকে ফের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও । আপাতত এই মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত ।
তিনি বলেন, "যদি নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতমূলক আচরণ করে তাহলে আর কী করার থাকে কোর্টের ! কমিশনের সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হওয়া উচিত । কোনও সমস্যাই হত না যদি কাউকেই না দেওয়া হত এই প্রতীক । ফ্রি সিম্বল ঠিক আছে কিন্তু সেটা তাহলে আপনি অন্যকে দিলেন কেন ? বিধানসভা নির্বাচনে যে দল একটা প্রতীকে লড়াই করেছে কেন সেটা আপনি অন্যকে দিলেন ?"
নির্বাচন কমিশনের উত্তর, "কোনও রাজনৈতিক দলকে দু'বারের বেশি একই ফ্রি সিম্বল দেওয়া যায় না । প্রতীক কারও সম্পত্তি নয় । যেখানে আইনগত অধিকার নেই সেখানে দাবি করে কী করে ?"
এদিন শুনানিতে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী জানান, বিধানসভা নির্বাচনের আগে 23 ফেব্রুয়ারি কমিশন আইএসএফকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল । 26 ফেব্রুয়ারি আইএসএফ আবেদন জানায় খাম প্রতীকের জন্য । 10 মার্চ তাদের খাম প্রতীক দেওয়া হয় বিধানসভা নির্বাচনের জন্য । 7 সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন ঘোষণা করা হয় । বিধানসভা নির্বাচনের মতো উপনির্বাচনে প্রতীক ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ।
বিচারপতি : নির্বাচন কমিশনকে ভবিষ্যত জটিলতা সৃষ্টি না হয় যাতে সেদিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় । নির্বাচন কমিশনের সচেতন থাকা উচিত যাতে কোর্টের ঘাড়ে বোঝা না চাপে ।
নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী : 18 সেপ্টেম্বর 2026 এই সিম্বল গণতান্ত্রিক তৃণমূলকে দেওয়া হয় । যেহেতু এই সিম্বলে কারও অধিকার নেই সেই জন্য ওই দলকে দেওয়া হয়েছে ।
বিচারপতি : আইএসএফ যে আবেদন জানিয়েছিল সেই মতো আপনারা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?
নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী : কোনও রাজনৈতিক দলকে দু'বারের বেশি একই ফ্রি প্রতীক দেওয়া যায় না । সিম্বল কারও প্রপার্টি নয় । যেখানে আইনগত অধিকার নেই, সেখানে দাবি করবে কি করে ?
বিচারপতি : আইনের কোন ধারা অনুযায়ী এই সিম্বল আইএসএফকে না দিয়ে অন্যকে দেওয়া হল ? দু'জন ব্যক্তি যদি একই প্রতীকের জন্য আবেদন করে, তাহলে কীভাবে সিম্বল একজনকে দেওয়া হয় ?
বিচারপতি হতাশা প্রকাশ করে বলেন, "যদি নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতমূলক আচরণ করে তাহলে কোর্টের আর কী করার থাকে ! কমিশনের সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হওয়া উচিত । আপনি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ । আপনাকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ।"
গণতান্ত্রিক তৃণমূলের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যকে বিচারপতির প্রশ্ন : যদি দু'জন একই প্রতীকের জন্য আবেদন করে তাহলে কমিশন কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ? কমিশন একজনের আবেদন বাতিল করতে পারে । কিন্তু সেটার যুক্তি থাকতে হবে ?
আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য : তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত পার্টি । সেই পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি গ্রুপকেই প্রতিষ্ঠিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে ।
আইএসএফ খাম প্রতীকের মালিক নয় । ফলে কমিশন সেই প্রতীক যাকে খুশি দিতে পারে ।
আইএসএফের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য : নির্বাচনের একটা অংশ উপনির্বাচন । ফলে নির্বাচনে একটা রাজনৈতিক দল যখন একটা প্রতীকে লড়েছে তখন সেই প্রতীক তাদের থেকে উপনির্বাচনে নিয়ে নেওয়া যায় না । সংবিধানের 14 ধারা অনুযায়ী । কমিশন অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ।
নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী : আলমারি প্রতীকে আইএসএফ প্রচার করছে । নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্থগিত রাখার উদ্দেশ্যে এই মামলা করা হয়েছে । যেখানে আইনগত অধিকার নেই । সেখানে মামলা করা হয় কীভাবে ?
যদিও সব বক্তব্যের পর এই মামলার রায়দান স্থগিত রাখে আদালত ৷