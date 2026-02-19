বদলির নির্দেশ নিয়ে খামখেয়ালিপনা ! SSC-র ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

বদলির নির্দেশ নিয়ে খামখেয়ালিপনা ! SSC-র ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট
একজনের বদলির মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : February 19, 2026 at 1:34 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: তথ্য যাচাই না-করেই বদলির নির্দেশ দেওয়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট । এসএসসি'র 'খামখেয়ালিপনা' নিয়ে বৃহস্পতিবার তীব্র ভর্ৎসনা করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ।
বীরভূমের বাসিন্দা পার্থসারথি দোলুই 2013 সালে গ্রুপ ডি পদে চাকরি পান । তাঁর কর্মস্থল ছিল বাড়ি থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার দূরে । 2020 সালে শারীরিক অসুস্থতা এবং স্ত্রীর কিডনির জটিল সমস্যার কারণে বাড়ির কাছাকাছি কোনও স্কুলে বদলির আবেদন জানান তিনি । স্কুল শিক্ষা দফতরে সেই আবেদন জমা পড়ে । পরে এসএসসি সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে তাঁকে বাড়ির নিকটবর্তী একটি স্কুলে যোগদানের নির্দেশ দেয় । কিন্তু নতুন স্কুলে যোগ দিতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়েন পার্থসারথি ।
সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, সেখানে কোনও শূন্যপদ নেই । ফলে প্রশ্ন ওঠে, শূন্যপদ না-থাকলে বদলির নির্দেশ এল কীভাবে ? এই নিয়ে জেলা স্কুল পরিদর্শক (ডিআই) এবং এসএসসি চেয়ারম্যানের কাছে একাধিকবার আবেদন জানান পার্থসারথি দোলুই । তিনি জানতে চান, শূন্যপদ না-থাকা সত্ত্বেও কেন বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । অভিযোগ, তাঁর সেই আবেদনের কোনও উত্তর মেলেনি । অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ।
বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলার শুনানিতে পার্থসারথির আইনজীবী আশিসকুমার চৌধুরী জানান, একজন অসুস্থ কর্মী এবং তাঁর অসুস্থ স্ত্রীর মানবিক দিক বিবেচনা করে নিয়ম মেনে বদলির আবেদন করা হয়েছিল । কিন্তু তথ্য যাচাই না-করেই বদলির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে । যেখানে শূন্যপদই নেই, সেখানে একজন কর্মীকে পাঠিয়ে কার্যত তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি । আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়, যথাযথ শূন্যপদ থাকা কোনও স্কুলে পুনরায় নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হোক ।
সবকিছু শোনার পর এসএসসির এই ভূমিকায় বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা । আদালতের প্রশ্ন, শূন্যপদের তথ্য যাচাই না-করেই কীভাবে বদলির নির্দেশ জারি হল ? এভাবে কোনও কর্মীকে অনিশ্চয়তায় ফেলে রাখা যায় না বলেও পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের । শেষ পর্যন্ত এসএসসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শূন্যপদ রয়েছে এমন স্কুলে দ্রুত পার্থসারথি দোলুইয়ের বদলির ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে ৷