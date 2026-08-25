তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীকে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে অনুমতি আদালতের
মমতা-পন্থী ও ঋতব্রত গোষ্ঠীর তৃণমূল- দুই পক্ষ 28 অগস্ট ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে পারবে ৷ দু'টি পৃথক জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আদালত ৷
Published : August 25, 2026 at 1:18 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: তৃণমূল কংগ্রেসের দুই পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীকেই 28 অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশে জানিয়েছেন, গান্ধি মূর্তির সামনে কাউকে উদযাপনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না ৷
রানি রাসমনি রোডে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল গোষ্ঠী ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ৷ আর সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কালীঘাট তৃণমূলকে ক্যাথিড্রাল রোডের একটা ধারে উদযাপনের অনুমতি দিতে পারে আদালত ৷
দুই পক্ষকে যে শর্তগুলি মানতে হবে-
- 1 হাজার 500 জনের বেশি কর্মী-সমর্থক উপস্থিত থাকতে পারবেন না ৷
- পুলিশকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না-হয় ৷
- বেলা 12-3 টের মধ্যে এই অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে ৷ দুই গোষ্ঠী 15 জন করে স্বেচ্ছাসেবকের নাম আগামিকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারকে জানাবে ।
- ক্যাথিড্রাল রোড ও রানি রাসমনি রোডের একটা করে দিক খুলে রাখতে হবে ৷
- সভা শেষে দ্রুত জায়গা খালি করে দিতে হবে ৷
- সভা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে করতে হবে ৷
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে চেয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীই আদালতে আবেদন জানায় ৷ দুই পক্ষ গান্ধি মূর্তির পাশে মেয়ো রোডে অর্থাৎ একই জায়গায় এই জমায়েত করার আবেদন জানিয়েছিল ৷ কালীঘাট পক্ষ গত 27 জুলাই কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল ৷ কিন্তু তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷ পুলিশ 28 অগস্টের এই সভা বাইরে করার থেকে কোনও ইনডোর জায়গায় করার কথা জানায় ৷
অন্যদিকে, মমতা-পন্থীদের পর 1 অগস্ট ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী পুলিশের কাছে একই জায়গায় সভা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করে ৷ কিন্তু তাদেরও অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷ একইভাবে তাদেরও ইনডোরে অনুষ্ঠান করতে বলা হয় ৷ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র এই আবেদনের বিরোধিতা করে জানান, অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷
এর আগে দুই গোষ্ঠীকে আলাদা আলাদা জায়গায় তাদের 21 জুলাই শহিদ দিবস পালন করার অনুমতি দিয়েছিল বলে আদালতে জানান আইনজীবীরা ৷ বিচারপতি এদিন দুই পক্ষের আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, একসঙ্গে 28 অগস্ট পালন করুন ৷ আদালত 10 হাজার সমর্থকের অনুমতি দেবে ৷ তবে সেটা ব্রিগেডে হতে হবে ৷