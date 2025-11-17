রাজ্যে 100 দিনের কাজ: নির্দেশ মানেনি কেন্দ্র ! এবার কি আদালত অবমাননার মামলা
রাজ্যে একশো দিনের কাজ শুরু নিয়ে নির্দেশ না-মানার অভিযোগ ৷ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করার অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : November 17, 2025 at 1:53 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যে 100 দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল গত অগস্ট মাসে ৷ তার পরে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করছে না ! এই অভিযোগ এনে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজদুর ইউনিয়নের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীকে জানিয়েছেন, চাইলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করতে পারে ইউনিয়ন ।
উল্লেখ্য, গত 7 নভেম্বর কেন্দ্রের পক্ষ থেকেই অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, রাজ্যে একশো দিনের কাজ শুরু করার ব্যাপারে আইনগত কোনও বাধা নেই । তাঁর এই কথা শোনার পরই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল নির্দেশ দেন, "আইনি বাধা যদি না-থাকে, তাহলে অবিলম্বে প্রকল্পের কাজ শুরু করুন ।"
মামলাকারী ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়েছিল যে, 2022 সাল থেকে শ্রমিকদের মজুরি বাবদ 4,568 কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে । একশো দিনের (MGNREGA) কাজে শ্রমিকদের সেই পাওনা অর্থ কেন্দ্র কীভাবে মেটাবে, সে বিষয়ে কেন্দ্রকে চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছিল দুই বিচারপতির বেঞ্চ । তার পরের দু'সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারীদের পালটা বক্তব্য জানাতে হবে আদালতে । এই মামলাটি ছ'সপ্তাহ পরে শুনানির জন্য ফের আদালতে উঠবে ।
উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রকে অগস্ট মাস থেকে রাজ্যে একশো দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল । কেন্দ্র সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় । কিন্তু গত 27 অক্টোবর শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, রাজ্যে অবিলম্বে 100 দিনের কাজ শুরু করতে হবে ।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে এই মামলাটি শুনানির জন্য উঠেছিল ৷ বিচারপতিরা দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর জানান, হাইকোর্টের নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট । কেন্দ্র নিজেই এই মামলা তুলে না-নিলে সুপ্রিম কোর্ট মামলা খারিজ করে দেবে । শেষ পর্যন্ত মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয় । এরপর শীর্ষ আদালতের পথে হেঁটে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চও অবিলম্বে কেন্দ্রকে একশো দিনের কাজ রাজ্যে শুরু করার জন্য নির্দেশ দেয় ।