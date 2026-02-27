শর্তসাপেক্ষে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট
শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ এই নির্দেশ দিলেন৷
Published : February 27, 2026 at 3:57 PM IST
কলকাতা, 27 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের ঘোষণা হয়নি এখনও৷ তার আগেই রাজ্যজুড়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পরিবর্তন যাত্রার পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ সেই যাত্রার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট৷
শুক্রবার এই নিয়ে শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে৷ সেখানে বিচারপতি শর্তসাপেক্ষে এই পরিবর্তন যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছেন বিজেপিকে৷
কী কী শর্ত দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ, দেখে নেওয়া যাক একনজরে -
- দুপুর 2টো থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে মিছিল করতে হবে৷
- একসঙ্গে এক হাজারের বেশি লোক থাকবে না যাত্রায়।
- 1-3 মার্চের মধ্যে যাত্রা সম্পন্ন করতে হবে৷
- পরিবর্তন যাত্রা চলাকালীন শব্দবিধি মানতে হবে।
- কোনোরকম কুরুচিকর, উত্তেজনামূলক মন্তব্য করা যাবে না৷
- যানজট করা যাবে না৷ যান চলাচল যাতে স্বাভাবিক থাকে, সেদিকে নজর রাখতে হবে৷
- 20 জন স্বেচ্ছাসেবকের নাম ও ফোন নম্বর পুলিশকে আগে থেকে দিয়ে রাখতে হবে৷
- সরকারি সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করা যাবে না। যদি কিছু হয়, তার দায় বিজেপিকে নিতে হবে৷
- অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে ওই এলাকা থেকে সদস্যদের বের করে দিতে হবে।
- অনুষ্ঠান স্থল 24 ঘণ্টার মধ্যে পরিষ্কার করে দিতে হবে।
উল্লেখ্য, বাংলায় বিজেপির যে ন’টি সাংগঠনিক বিভাগ রয়েছে, প্রতিটি থেকেই একটি করে পরিবর্তন যাত্রা বের হবে৷ আগামী রবিবার ও সোমবার এই যাত্রা বের হওয়ার কথা৷ প্রতিটি জায়গাতেই থাকার কথা বিজেপির জাতীয়স্তরের হেভিওয়েট নেতাদের৷ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল - কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান৷
এই পরিবর্তন যাত্রা করার জন্য পুলিশের কাছে গত 22 ফেব্রুয়ারি আবেদন করা হয় বিজেপির তরফে৷ পুলিশ অনুমতি দেওয়া নিয়ে কোনও জবাব না-দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি৷ শুক্রবার সেই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে৷
শুনানিতে বিজেপির পক্ষে আইনজীবী কুমার জ্যোতি তিওয়ারি বলেন, ‘‘1 মার্চ থেকে শুরু করে 3 মার্চ শেষ হবে যাত্রা। একাধিক মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় নেতা ও প্রচুর কর্মকর্তা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই যাত্রা বন্ধ করার প্রচেষ্টা করছে পুলিশ। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে এই যাত্রা। 19 ফেব্রুয়ারি এই যাত্রার কথা প্রকাশ করা হয়। সব জেলায় মিটিং প্রাইভেট গ্রাউন্ডে। শুধু কোচবিহারে কোর্ট গ্রাউন্ড ব্যবহার করা হচ্ছে৷ কারণ, ওটা রবিবার ছুটির দিন।’’
বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানতে চান, ‘‘প্রাইভেট গ্রাউন্ডে যেখানে সভা হবে, সেই সব জায়গার অনুমতি আছে কি?’’
উত্তরে বিজেপির আইনজীবী বলেন, ‘‘আছে। আমরা উপযুক্ত কাগজ আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিয়েছি। পুলিশের ডিজি-কে জানানো হয়েছে, প্রায় ন’টা জেলা দিয়ে এই যাত্রা যাবে। কোথায় কোথায় বৈঠক হবে, তাও জানানো হয়। এসএসসি পরীক্ষা আছে জানানো হয়েছে আমাদের। আমরা জানাই আমাদের যাত্রায় পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে না। কারণ, 1 মার্চ কোচবিহারের একটা কোর্ট গ্রাউন্ড মিটিং হবে৷’’
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, ‘‘এই যাত্রার কোনও গুরুত্ব নেই। এটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করার প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত এই অনুষ্ঠান। পরীক্ষা আছে, রাস্তায় যানজট হলে সমস্যায় পড়তে পারেন পরীক্ষার্থীরা। তাছাড়াও এত বড় প্রোগ্রাম আর কয়েকদিন আগে জানানো হচ্ছে। পুলিশকে নিরাপত্তা বিষয়ে পরিকল্পনা করতেও সময় লাগে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশকে সময় দেওয়া হল না। ইচ্ছাকৃত এটা।’’
এদিন আদালতে বিজেপির তরফে কোন জেলায়, কোন জায়গায়, কবে এই যাত্রা বা মিছিল হবে, তার তালিকা জমাও দেওয়া হয়৷ বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ সেই সূচি দেখে শর্তসাপেক্ষে পরিবর্তন যাত্রার অনুমতি দেন৷ তবে কোথাও যাতে কোনও আইনশৃঙ্খলা জনিত সমস্যা না-হয়, সেটা পুলিশকে নিশ্চিত করতে হবে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি৷