কলকাতার একমাত্র চাইনিজ স্কুল দখলের অভিযোগ, রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

ট্যাংরা অঞ্চলের পেই মে চাইনিজ নামের চিনে ভাষা শিক্ষা স্কুলটির একটি বড় অংশ দখল করে রাখার অভিযোগ উঠেছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 2, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 2 জানুয়ারি: রাজ্যের একমাত্র চাইনিজ স্কুল (পেই মে চাইনিজ) দখল করে রাখার অভিযোগ খোদ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ৷ একাধিক বার আবেদন-নিবেদন করেও কোনও ফল হয়নি ৷ তাই এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ পেই মে চাইনিজ স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷ এই মামলায় রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ দু'মাসের জন্য চিনা স্কুলটি নেওয়ার নামে এক বছরেরও বেশি সময় কেন স্কুল আটকে রেখেছে সরকার ?

আগামী 14 জানুয়ারি রাজ্যকে এর সমর্থনে নথি দেখানোর নির্দেশ দিলেন বিচারপতি ৷ 2024 সালের 9 অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর হাসপাতালে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে নির্দেশ দিয়েছিল দেশের সুপ্রিম কোর্ট ৷ তখন রাজ্য সরকার দু'কোম্পানি সিআইএসএফ বাহিনীর থাকার জন্য ট্যাংরা অঞ্চলের এই স্কুলটি নিয়েছিল ৷

এই স্কুলে নিয়মিত পঠনপাঠন হয় না-বলে দাবি করেছে সরকার ৷ কিন্তু কর্তৃপক্ষের পাল্টা দাবি, স্কুলে চাইনিজ সম্প্রদায়ের বিয়ে থেকে শুরু করে নানা অনুষ্ঠান হয় বছরভর ৷ রাজ্য দু'মাসের জন্য স্কুলটি নিয়ে এখনও আটকে রাখায় তাদের অসুবিধা হচ্ছে ৷ ক্ষুব্ধ বিচারপতি আগামী শুনানিতে রাজ্যকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কপি আদালতে আনতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর রাজ্য সরকার 2024 সালের 16 সেপ্টেম্বর স্কুলের 18টি ঘরে সিআইএসএফ জওয়ানদের রাখার ব্যবস্থা করে ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে দু'মাসের জন্য রাখার ব্যবস্থা করা হয় ৷ এরপর কেটে গিয়েছে 14 মাসেরও বেশি সময় ৷ এখনও স্কুলের ঘরগুলি খালি করা হয়নি ৷

রাজ্যের আইনজীবী অমল সেনের বক্তব্য, "সিআইএসএফ জওয়ানরা এখনও আরজি কর হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন ৷ দু'শো জনেরও বেশি জওয়ান ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষ রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ নতুন জায়গা খোঁজা হচ্ছে ৷ স্কুলের ঘরগুলি ছেড়ে দেওয়া হবে ৷ স্কুলটি আরজি কর হাসপাতাল থেকে কাছাকাছি বলেই নেওয়া হয়েছে ৷"

তিনি জানান, "দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নিরাপত্তারক্ষীরা এখনও আরজি কর হাসপাতালে রয়েছে ৷ প্রায় 50 লক্ষ টাকা স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য খরচ করেছে রাজ্য ৷ স্কুলটা চলে না ৷ কমিউনিটির লোকজন নিজেদের অন্য কাজে লাগাচ্ছে স্কুল ৷ ছেড়ে দেওয়া হবে ৷ কিন্তু তার জন্য কিছু সময় দিতে হবে ৷"

স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে দাবি, এখানে চাইনিজ কমিউনিটি লোকজনের বিবাহ থেকে শুরু করে অন্যান্য অনুষ্ঠান হয় ৷ দেশের একমাত্র স্কুল, যেখানে চিনের ভাষা শেখানো হয় ৷ দু'মাসের জন্য নিয়ে অদৃশ্য কারণে এখনও স্কুলের জায়গা আটকে রাখা হয়েছে ৷

ক্ষুব্ধ বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা অবিলম্বে স্কুলের জায়গা খালি করে দিন ৷ কোথায় সিআইএসএফ জওয়ানদের রাখবেন, সেটা আপনাদের দায়িত্ব ৷ কেন্দ্রীয় সরকার কেন এদের রাখার দায়িত্ব নেয়নি ? স্কুলের জায়গা ছেড়ে আপনারা ওদের অন্য কোথাও রাখার ব্যবস্থা করুন ৷ সুপ্রিম কোর্ট তো নিরাপত্তারক্ষীদের ওইখানেই রাখার নির্দেশ দেয়নি ৷" রাজ্যের আইনজীবীর আবেদনে শেষে রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কপি আনতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

