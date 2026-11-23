হাওড়া পুরনিগমের আসন পুনর্বিন্যাস: 1 ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছল শুনানি, ভোট ঘোষণা হলেও থাকছে আইনি শর্ত
Calcutta High Court on HMC Ward Delimitation: সুপ্রিম কোর্টে কলকাতা পুরনিগমের আসন পুনর্বিন্যাস মামলার শুনানি ৷ তাই সময় চাইল রাজ্য ৷
Published : November 23, 2026 at 10:29 PM IST
কলকাতা 23 নভেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে কলকাতা পুরনিগমের আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন নিয়ে মামলা চলছে ৷ ফলে নির্বাচন নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয় ৷ এরই মধ্যে হাওড়া পুরনিগমের ভোট নিয়েও তৈরি হল আইনি জটিলতা ৷ সেখানেও আসন পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধে আইনজীবী ইমতিয়াজ আহমেদের করা মামলা 1 ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী ৷ তবে, 1 ডিসেম্বরের আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশন হাওড়ার ভোট ঘোষণা করলে, তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এই মামলার উপর ৷ সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন বিচারপতি চৌধুরী ৷
আবেদনকারীর দাবি, হাওড়া পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব আইন বহির্ভূতভাবে সুপারিশ করা হয়েছে ৷ হাওড়া পুরনিগম আইন, 1980-র 219(1) ধারা অনুযায়ী, ওয়ার্ড সংখ্যা বা সীমানা পরিবর্তনের জন্য 'কর্পোরেশন'-এর নির্বাচিত বোর্ডের তরফে সুপারিশ বাধ্যতামূলক ৷ কিন্তু, 2018 সাল থেকে হাওড়া পুরনিগমে কোনও নির্বাচিত বোর্ড নেই ৷ প্রশাসকের মাধ্যমে পুরনিগম পরিচালিত হচ্ছে ৷ মামলাকারীর অভিযোগ, নির্বাচিত বোর্ডের বদলে পুর কমিশনার বা প্রশাসকের সুপারিশের ভিত্তিতেই 11 সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে হাওড়ার ওয়ার্ড সংখ্যা 66 থেকে বাড়িয়ে 68 করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷
এদিন মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে রাজ্যের পক্ষ থেকে সময় চাওয়া হয় ৷ কারণ হিসাবে জানানো হয় কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে একটি মামলা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন ৷ আগামী বুধবার ফের সেই মামলার শুনানি রয়েছে ৷ তাই এই মামলার শুনানি আপাতত মুলতবি করা হোক ৷ কিন্তু, মামলাকারীদের তরফে এর বিরোধিতা করা হয় ৷
মামলাকারী আইনজীবী ইমতিয়াজ আহমেদ, অর্ক নাগ এবং সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় কার্যত একসঙ্গে রাজ্য সরকারি আইনজীবীর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন ৷ তাঁদের তরফে জানানো হয়, "কলকাতা পুরনিগমের মামলার সঙ্গে হাওড়া পুরনিগমের মামলার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ এই দু’টি পুরনিগমের আইন সম্পূর্ণ আলাদা ৷ শেষ পর্যন্ত রাজ্যের অনুরোধে বিচারপতি আপাতত 1 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মামলার শুনানি মুলতবি রেখেছেন ৷
মামলাকারী আইনজীবীদের বক্তব্য অনুযায়ী বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, "যদি 1 ডিসেম্বরের শুনানির আগে রাজ্য সরকারের সুপারিশে রাজ্য নির্বাচন কমিশন হাওড়া পুরনিগমের ভোট দিন ঘোষণা করে, তাহলে সেই ঘোষণা কার্যকর হবে কি না, তা পুরোপুরি আদালতের বিচারাধীন হবে ৷"
এনিয়ে মামলাকারী আইনজীবী ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, "এই সরকার চাইছে হাওড়া পুরনিগমে ভোট না-করাতে ৷ বিগত 2015 সাল থেকে যে বঞ্চনা হয়ে আসছে হাওড়ার সঙ্গে, সেটাই বিজেপির সরকার বজায় রাখতে চাইছে ৷ এখন মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, বিরোধীরা মামলা করছে ৷ বেশ করেছি, বারবার করব ৷ উনি পাঁচ বছর বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন, কথায়-কথায় মামলা করতেন ৷ কলকাতা হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্ট মামলা করে অক্সিজেন পেয়েছেন ৷ এখন আপনি বেআইনি কাজ করলেই আর আমরা মামলা করব ৷"