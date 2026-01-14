হাইকোর্টে খারিজ তৃণমূলের মামলা, ' আইপ্যাক থেকে আমরা কিছু বাজেয়াপ্ত করিনি, যা নেওয়ার নিয়েছেন মমতা', দাবি ইডির

হাইকোর্টে খারিজ তৃণমূলের মামলা, ' আইপ্যাক থেকে আমরা কিছু বাজেয়াপ্ত করিনি, যা নেওয়ার নিয়েছেন মমতা', দাবি ইডির
8 জানুয়ারি তল্লাশিতে আইপ্যাকের কর্ণধারের বাড়ি ও সংস্থার দফতর থেকে কিছু বাজেয়াপ্ত করেনি ইডি, আদালতে সাফ জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ৷
Published : January 14, 2026 at 4:06 PM IST
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: আইপ্যাক নিয়ে তৃণমূল দায়ের করা মামলা খারিজ হয়ে গেল কলাকাতা হাইকোর্টে ৷ তার আগে বাদানুবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আদালত কক্ষ ৷
কয়লা পাচার মামলার তল্লাশিতে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার দফতর থেকে কিছুই বাজেয়াপ্ত করেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ৷ বুধবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলার শুনানিতে জানান ইডির পক্ষে আইনজীবী তথা অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু ৷ তিনি আরও জানান, যা নেওয়ার নিয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আইপ্যাক তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা ৷ দুপক্ষের বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়ে দিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷
সওয়াল-জবাব
বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ: সুপ্রিম কোর্টে ইডির দায়ের করা আবেদন আর কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা মামলায় আবেদন মোটামুটি একই ৷
ইডির পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু: হ্যাঁ একই আবেদন করেছি আমরা ৷ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে এই মামলার শুনানি করা হবে ৷ তার মধ্যে আকাশ ভেঙে পড়বে না ৷ কিছুদিনের জন্য এই মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হোক ৷ সুপ্রিম কোর্ট যদি বলে দেয়, কলকাতা হাইকোর্টেই মামলার শুনানি করতে হবে, তাহলে ঠিক আছে ৷ নাহলে কীসের এত তাড়া ?
রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: আমরা অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেলের এই আর্জির বিরোধিতা করছি ৷
তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষের আইনজীবী ম্যানেকা গুরুস্বামী: আমাদের কথা বলতে দেওয়া হোক ৷ ইডি সুপ্রিম কোর্টে যে আবেদন করেছে, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসকে পার্টি করা হয়নি ৷
এসভি রাজু: আপনারা ক্যাভিয়েট করেছেন ৷ আর আপনারাই বিষয়টি জানেন না ?
আইনজীবী ম্যানেকা গুরুস্বামী: আমরা নই ৷ ক্যাভিয়েট করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আইনজীবী কুমার জ্যোতি তিওয়ারি: ইডি তল্লাশি হয়েছে দু'টি আলাদা আলাদা জায়গায় ৷ এই তল্লাশির সঙ্গে রাজ্যে যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, তাতে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মামলাকারীরাই তাদের আবেদনে উল্লেখ করেছেন ৷ কিন্তু এই মামলায় নির্বাচন কমিশনকে তারা কেন পার্টি করেনি ? করা উচিত ছিল ৷ যে সংস্থার সার্ভার থেকে ডেটা জোর করে নিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে, তাদেরই তো আদালতে আসার কথা ৷ তারা তো আবেদন করেনি ?
ইডির পক্ষে এএসজি এসভি রাজু: এই মামলায় নথি সিজ করার যে আবেদন জানান হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে পার্টি করা প্রয়োজন ৷ নাহলে এই আবেদন অসম্পূর্ণ ৷ মামলাকারী একজন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন ৷ কিন্তু তার এই দাবির সপক্ষে প্রমাণ কী ? মামলাকারী ইডির তল্লাশি সম্পর্কে কিছুই জানেন না ৷ তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না ৷
তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে যে ব্যক্তি মামলা করেছেন, তিনি প্রতীক জৈন বা আইপ্যাক কারও সঙ্গে যুক্ত নন ৷ ফলে এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয় ৷ কীভাবে তিনি জানলেন, নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ? কোন কল্পনা থেকে তাঁর কাছে এই তথ্য এল ? সেই জন্য তাঁর আবেদন বাতিল করা দরকার ৷ ইডির তল্লাশির অধিকার রয়েছে ৷ পিএমএল-এর 17 নম্বর ধারা অনুযায়ী তল্লাশি করেছে ইডি ৷
বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ: তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, তাদের দলের রাজনৈতিক তথ্য ইডি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷
এএসজি এসভি রাজু: ইডি কিছুই বাজেয়াপ্ত করেনি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ডেটা নিয়ে গিয়েছেন ৷ সেই আবেদন আমরা ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছি ৷ সেই জন্য এই মামলা এখানে শুনানি করা যায় না ৷ এই মামলার শুনানি কলকাতা হাইকোর্টে কেন হওয়া উচিত নয়, তার সপক্ষে হলফনামা দিয়ে বক্তব্য জানাতে চাই ৷
তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী: কিছুই সিজ করা হয়নি ৷ কিন্তু আসন্ন নির্বাচনে আমাদের প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক তথ্য ইডি জোর করে নিয়ে গিয়েছে ৷ মামলাকারী তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য। হলফনামায় সেই তথ্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছে ৷
প্রেক্ষাপট
গত বৃহস্পতিবার, 8 জানুয়ারি আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার সল্টলেকের দফতরে তল্লাশি চালায় ইডি ৷ এই তল্লাশির সময় সকাল 11টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ বাহিনী নিয়ে প্রথমে লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন ৷ তল্লাশি চলাকালীন তাঁর বাড়ি থেকে সবুজ ফাইল, হার্ড ডিস্ক ও ল্যাপটপ হাতে বেরিয়ে আসেন ৷ এরপর ইডি আধিকারিকরা আইপ্যাকের সল্টলেকের দফতরে তল্লাশি চালালে সেখানেও পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখান থেকেও তিনি বেশ কিছু ফাইল, হার্ড ডিস্ক নিয়ে আসেন ৷
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইডির এই তল্লাশি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ইডি এই তল্লাশির অজুহাতে দলের গুরুত্বপূর্ণ গোপন ও নির্বাচন কৌশলের নথি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল ৷ তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ৷
সেদিনই কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে রাজ্যের বিরুদ্ধে তল্লাশিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করে ইডি ৷ একই বেঞ্চে তল্লাশিতে স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন জানায় প্রতীক জৈন ও তাঁর পরিবার ৷ পরদিন বাজেয়াপ্ত হওয়া নথির ফাঁস হওয়া রুখতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
গত 9 জানুয়ারি দুপুর 2.30টের সময় ঘটনার পরদিন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলার শুনানি শুরু হলেও ভিড়ের কারণে মামলা মুলতুবি হয়ে যায় ৷ তিনি বারবার আইনজীবী ছাড়া বাকিদের এজলাস থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন ৷ কিন্তু হইহট্টগোলের মধ্যে মামলা মুলতুবি হয়ে যায় ৷ পরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানায় ইডি ৷ কিন্তু তিনি আবেদন খারিজ করে দেন ৷ তাই 14 জানুয়ারি এই জোড়া মামলার শুনানির দিন স্থির থাকে ৷ সেই অনুযায়ী মামলার শুনানি শুরু হয়েছে ৷
এদিকে এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবিতে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ৷ তার আগে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করে রাজ্য ৷