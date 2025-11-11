অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ 6 পরিযায়ী শ্রমিক বাংলাদেশেই, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ 6 পরিযায়ী শ্রমিক বাংলাদেশেই, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা
চার মাস আগে সোনালি বিবি-সহ অন্যান্য পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দিল্লি পুলিশ ৷ তাঁদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ মানেনি কেন্দ্রীয় সরকার ৷
Published : November 11, 2025 at 3:21 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ গত 26 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারকে এক মাসের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাঁদের ফিরিয়ে আনা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ উল্টে কেন্দ্রের তরফে থেকে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের করা হয়েছে ৷ এখনও অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও অন্য পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলাদেশেই আটকে রয়েছেন ৷
আগামী 28 নভেম্বর কেন্দ্রকে আদালতে হাজির থেকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ গত 26 জুন দিল্লির রোহিণী এলাকা থেকে সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশি সন্দেহে পাকড়াও করেছিল দিল্লি পুলিশ ৷ এরপর এফআরআরও (ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস) অভিবাসন দফতর তাঁদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র না-থাকার অভিযোগ তোলে ৷ তাঁরা অবৈধ উপায়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এই অভিযোগ তোলা হয় ৷ পাশাপাশি বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য অসম সীমান্ত থেকে পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় ৷
এরপর সোনালি বিবির বাবা ভদু শেখ ও আমির খান দিল্লি হাইকোর্টে দু’টি মামলা দায়ের করেন ৷ পরে কলকাতা হাইকোর্টেও মামলা দায়ের হয় ৷ এই মামলার শুনানিতে গত 26 সেপ্টেম্বর বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করার কেন্দ্রের নির্দেশ খারিজ করে ৷ একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এক মাসের মধ্যে তাঁদের ভারতে ফেরানোর নির্দেশও দেওয়া হয় ৷ সেদিনই কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, হাইকোর্টের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে ৷ গত 22 অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷
সেদিনের শুনানিতে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী রঘু চক্রবর্তী সোনালি বিবিদের প্রসঙ্গে বলেন, "তাঁরা অশিক্ষিত ৷ তাঁরা এতকিছু লিখিত নথির বিষয়ে বোঝেন না ৷ আদালতকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ৷ ভলু শেখ নয়, সোনালির বাবার নাম ভদু শেখ ৷ আমরা সেই তথ্য দিয়েছি ৷ রাজ্য সরকার সমস্ত প্রমাণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও দিল্লি পুলিশকে ইমেল করেছে ৷ কিন্তু তার কোনও জবাব প্রশাসন দেয়নি ৷ জন্মের শংসাপত্রের কথা বলা হয়েছে ৷ আমরা মামলার কপির সঙ্গে তাও দিয়েছি ৷" সোনালি বিবির তরফে আদালতে দাবি করা হয়, তাঁরা বীরভূমের মুরারইয়ের বাসিন্দা ৷ তিন প্রজন্ম ধরে তাঁরা সেখানেই বসবাস করছেন ৷
সওয়াল-জবাব শেষে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ বীরভূমের দুই পরিবারের ছ'জনকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে এই রাজ্যে ৷ আদালতের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয় 24 অক্টাবর ৷ এদিকে কেন্দ্রের তরফে সোনালি বিবি ও অন্যান্যদের ফিরিয়ে আনার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ৷
কেন্দ্রের এই আদালত অবমাননা নিয়ে সরব হয় তৃণমূল ৷ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম ও রাজ্যের নারী-শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করেন ৷ বিজেপিকে 'বাংলা বিরোধী জমিদার' বলে কড়া আক্রমণ শানায় তৃণমূল ৷