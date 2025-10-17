বাড়ির পছন্দে বিয়েতে 'না', ঝাড়খণ্ড থেকে পালিয়ে কলকাতায় স্বাধীন জীবনযাপনে যুবতীর পাশে হাইকোর্ট

বাড়ির পছন্দে বিয়েতে 'না', ঝাড়খণ্ড থেকে পালিয়ে কলকাতায় স্বাধীন জীবনযাপনে যুবতীর পাশে হাইকোর্ট
ঝাড়খণ্ড পুলিশের তলবের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা যুবতীর ৷ আবেদনে সাড়া কলকাতা হাইকোর্টের ৷
কলকাতা, 17 অক্টোবর: বাবা-মা ও পরিবারের ঠিক করা ছেলেকে পছন্দ নয় ৷ বরং পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করতে চেয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডের ডাল্টনগঞ্জের বাসিন্দা প্রিয়া কুমারী (25) ৷ তাই পরিবারের আপত্তি এবং জোর-জবরদস্তিকে উপেক্ষা করে কলকাতায় এসে চাকরি করছিলেন ৷ কিন্তু, সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করেছেন যুবতীর বাবা-মা ৷ যার পাল্টা হিসেবে পুলিশি হেনস্তার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রিয়া ৷ যে মামলার শুনানিতে পূজাবকাশকালীন সিঙ্গল বেঞ্চ, তাঁকে হেনস্তা না-করতে নির্দেশ দিল ৷
এ দিন বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে মামলার শুনানি ছিল ৷ প্রিয়া কুমারী আদালতে জানান, পরিবার ও বাবা-মায়ের সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনার মিল নেই ৷ যাঁর সঙ্গে পরিবারের লোকজন তাঁর বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, তাঁকেও মোটে পছন্দ নয় তাঁর ৷ এমনকি তিনি এখন বিয়ে করতেও চান না ৷ বরং চাকরি করে নিজের কেরিয়ার গড়তে চান ৷ কিন্তু, পরিবারের বিরুদ্ধাচারণ করায় পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে ওঠে ৷ এমনকি তাঁকে নানান রকম হুমকির সম্মুখীন হতে হয় বলে আদালতে অভিযোগ করেন প্রিয়া ৷ তাই বাধ্য হয়ে তিনি লুকিয়ে কলকাতায় চলে আসেন ৷
প্রিয়া আদালতকে জানান, বর্তমানে তিনি কলকাতায় একটি জায়গায় একাই থাকেন এবং বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করছেন ৷ কিন্তু, পরিবারের তরফে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ, দাবি করা হয় যে, প্রিয়া কুমারীকে কেউ বা কারা জোর করে কলকাতায় আটকে রেখেছেন ৷ সেই মামলার প্রেক্ষিতে ডাল্টনগঞ্জ থানার পুলিশ কলকাতায় তাঁর খোঁজ শুরু করেছে ৷
তিনি বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের বেঞ্চে জানিয়েছেন, তাঁকে কেউ জোর করে নিয়ে আসেনি বা আটকে রাখেনি ৷ তিনি স্বেচ্ছায় এখানে রয়েছেন এবং চাকরি করছেন ৷ তাই ডাল্টনগঞ্জ থানা যাতে কোনওরকমভাবে তাঁকে হেনস্তা বা উত্যক্ত না-করে, সেই আবেদন জানান প্রিয়া ৷ তাঁর সাফ বক্তব্য, "আমি একজন সাবালিকা ৷ আমার স্বাধীন ও সুস্থ জীবনযাপনের অধিকার আছে ৷ তাই আমাকে যাতে কেউ জবরদস্তি না-করে ৷"
এই মামলায় রাজ্যের তরফে সরকারি আইনজীবী আদালত বলেন, "তিনি (প্রিয়া) বর্তমানে তিলজলা থানার অন্তর্গত একটি জায়গায় থাকেন ৷ ঝাড়খণ্ডের ডাল্টনগঞ্জ থানায় এই মেয়েটির নামে একটি অভিযোগ রয়েছে ৷ তাই পুলিশের তদন্তের স্বার্থে ওই যুবতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন ৷"
তবে, যুবতীর আইনজীবী আদালতকে জানান, প্রিয়া কুমারীর পক্ষে এই মুহূর্তে ডাল্টনগঞ্জে যাওয়া একেবারেই নিরাপদ নয় ৷ তিনি খুবই আতঙ্কিত বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানান যুবতীর আইনজীবী ৷
বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল নির্দেশ দেন, আপাতত প্রিয়া কুমারীকে যাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা না-হয় ৷ এমনকি পুলিশ তাঁর বাড়িতেও যাবে না ৷ পাশাপাশি, মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের রেগুলার বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠিয়েছেন বিচারপতি ৷ আগামী 10 নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে রেগুলার বেঞ্চে ৷