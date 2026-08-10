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রাজ্যের বিভিন্ন থানায় অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধে কত মামলা, রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

অসিত মজুমদারের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার হুমকি দেওয়া হয়েছে ।

Calcutta High Court
তৃণমূল নেতা অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধে কত মামলা রাজ্যের বিভিন্ন থানায়, জানতে চাইল হাইকোর্ট (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 4:56 PM IST

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কলকাতা, 10 অগস্ট: রাজ্যের বিভিন্ন থানায় প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধে বর্তমানে কতগুলো মামলা রয়েছে ! সেই রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল কলকাতা হাইকোর্ট ।

এর আগে তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও নিম্ন আদালত থেকে তিনি জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু অসিত মজুমদারের অভিযোগ, চুঁচুড়া থানার আইসি তাঁকে হুমকি দিয়েছেন, যতবার তিনি কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, ততবার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে । সেই কারণে বর্তমানে রাজ্যের কোন কোন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে কত অভিযোগ রয়েছে, জানতে চেয়ে মামলা দায়ের করেছেন তিনি ।

আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

সেই মামলার শুনানি ছিল সোমবার ৷ যেখানে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন । এদিন অসিত মজুমদারের মামলা নিয়ে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধে সাতটি মামলা ছিল । তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । পরে ফের দুটি মামলা দেওয়া হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । পাশাপাশি নিম্ন আদালত থেকে তিনি যেদিন জামিন পেয়েছেন সেদিন তাঁকে রীতিমতো হুমকি দিয়েছেন আইসি যে, কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেই ফের মামলা দেওয়া হবে । আজকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পুলিশের কাছে জানতে চেয়েছেন কত মামলা বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে ।"

তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি জেলার সভাপতি অসিত মজুমদার ৷ কলকাতায় 21 জুলাই পালনের দিন কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সভায় আসার কথা ছিল তাঁর ৷ তার আগে সকালে চুঁচুড়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে । তোলাবাজির পুরনো মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তৃণমূলের অভিযোগ, সিবিআই পরিচয় দিয়ে অসিতের বাড়ি গিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগে হাবরা থেকে অশোক রায় নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ তাঁকে চিহ্নিত করতেই জেলা সভাপতিকে থানায় ডাকা হয় ৷

তারপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাওয়া আটকাতে পুলিশ অন্যায়ভাবে অসিতকে প্রথমে আটক করে, পরে গ্রেফতার করে বলে অভিযোগ। কিন্তু সেদিনই বিকেলে তিনি পাঁচ হাজার টাকার ব্যাক্তিগত বন্ডে চুঁচুড়া আদালত থেকে জামিন পেয়ে যান । তৃণমূল কংগ্রেসের ডামোডোলের মধ্যে অসিত মজুমদার এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই আছেন বলে নিজেই জানিয়েছেন । আর তারপর তিনি নিজের বিরুদ্ধে থাকা মামলা সম্পর্কে জানতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷

TAGGED:

ASIT MAZUMDAR
CASES AGAINST ASIT MAZUMDAR
কলকাতা হাইকোর্ট
অসিত মজুমদার
CALCUTTA HIGH COURT

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