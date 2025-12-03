8 ডিসেম্বরের আগে 2016 সালের গ্রুপ সি ও ডি-এর যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের
চাকরিহারা যোগ্যদের নতুন করে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতেই নির্দেশ উচ্চ আদালতের ৷ বয়সে ছাড় দিয়ে তাঁদের চাকরিতে বসার সুযোগ ৷
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: এবার এসএসসি গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র চাকরিহারা যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তবে তা করতে হবে আগামী 8 ডিসেম্বরের আগে ৷ কারণ, এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যে সকল যোগ্যরা চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের নতুন ক'রে পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দিতে এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ উল্লেখ্য, 8 ডিসেম্বর গ্রুপ সি ও ডি’র নতুন পরীক্ষায় আবেদনের শেষ দিন ৷
মূলত, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র চাকরিহারা যোগ্যদের 2025 সালের পরীক্ষায় বসার জন্য বয়সে ছাড় দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, 2016 সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি এমন প্রার্থীরা একটি মামলা করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে ৷ তাঁদের দাবি ছিল, বয়সে ছাড় দিয়ে ফের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হোক ৷
যদিও বিচারপতি অমৃতা সিনহা তাঁদের আবেদনে সাড়া দেননি ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী শুধুমাত্র যারা আনটেন্টেড বা যোগ্য এবং বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থী, তাঁদের বয়সে ছাড় দিয়ে 2025-এর পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিয়েছেন ৷ তবে 2016-র অকৃতকার্য মামলাকারীদের বক্তব্য, তাঁদের সুযোগ না-দেওয়া মানে, প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ৷ তাই তাঁদেরও বয়সে ছাড় দিয়ে সুযোগ দেওয়া উচিত ৷ কিন্তু, বিচারপতি সিনহা এ বিষয়ে সবপক্ষকে 6 জানুয়ারি হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
এ নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন আদালতে তাদের বক্তব্যে জানায়, যাঁরা 2016 সালের নিয়োগে ছিলেন না, তাঁদের অধিকার নেই 2025 সালের নতুন নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করার ৷ তবে, এ নিয়ে বিচারপতি সিনহা এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ আপাতত 8 ডিসেম্বরের আগে যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ পরে এই মামলার মূল বিষয়ের উপর শুনানি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
বিচারপতি সিনহা এ দিন নির্দেশে জানান, সুপ্রিম কোর্ট বারবার নির্দেশে জানিয়েছে যাঁরা অযোগ্য, তাঁরা কেউ যেন কোনওভাবে সুযোগ না-পান ৷ আর প্রয়োজনে যোগ্য ও বিশেষভাবে সক্ষমদের বয়সে ছাড় দিয়ে পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে ৷ তার বাইরে কোনও ক্যাটেগরির কথা বলা হয়নি ৷