সরকারি হাসপাতালগুলিতে কোন বিভাগে কত বেড ফাঁকা ? ডিজিটাল মাধ্যমে জানাতে হবে রাজ্যকে

মামলাকারী সঞ্জিত জানা নামে এক ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন ৷

কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 22, 2026 at 3:01 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে প্রতিটি বিভাগে কত বেড ফাঁকা রয়েছে তা ওয়েবসাইটে 'ডিজিটাল প্লাটফর্ম'-এ প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, 30 দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট তৈরি করে রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালগুলির প্রতিটি বিভাগে কত বেড আছে, তা জানাতে হবে ।

কোনও অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই পরিবারের লোক ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যেন যাবতীয় তথ্য জানতে পারেন, কোনও হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার জন্য ওই বিভাগের বেড খালি আছে কি না তা ওয়েবসাইটেই জানতে পারবেন রোগীর আত্মীয়রা ।

প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের পর্যবেক্ষণ, "বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর জানা যায় সেখানে বেড খালি নেই । আবার তাঁকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় । সেখানে গিয়েও দেখা যায় বেড খালি নেই । এতে রোগীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশ অবনতি হতে থাকে । এই সংকট কাটাতেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন ।"

মামলাকারী সঞ্জিত জানা নামে এক ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন ৷ সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে কত শয্যা ফাঁকা আছে এবং তারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা দেন কি না, তা তাদের ওয়েবসাইট এবং ডিসপ্লে বোর্ডে দেখানোর আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি । সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ হাইকোর্টের ।

মামলাকারীর আইনজীবী সৌমেন ভট্টাচার্য এই মামলার শুনানিতে উল্লেখ করেন, দিল্লি হাইকোর্ট স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে একটি মামলায় নির্দেশ দিয়েছিল ৷ বলেছিল, সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে কত বেড খালি আছে তার হদিশ হাসপাতালের ওয়েবসাইটে জানাতে হবে, যাতে অসুস্থ ব্যক্তির পরিবারের হয়রানি কমে । এর পরে দিল্লিতে এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে ।

মামলাকারী পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়া হয় কি না সেটাও যাতে তারা তাদের ওয়েবসাইটে লিখে রাখে, সেই আর্জিও জানিয়েছিলেন । কারণ 2021 সালে তাঁর শাশুড়ির অসুস্থতা নিয়ে তিনি যখন তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে জান, তখন হাসপাতাল থেকে বলা হয় স্বাস্থ্যসাথী কার্ড সেখানে গ্রহণ করা হয় না । যার ফলে চরম বিপদে পড়েন তিনি । বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ওই ব্যক্তি ।

