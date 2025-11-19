ETV Bharat / state

অযোগ্যরা কেন পরীক্ষায় ? SSC-কে ফের দাগিদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের

সেই তালিকায় অযোগ্য প্রার্থীদের নাম, বাবার নাম, বিষয় (যে বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে) উল্লেখ থাকতে হবে বলে নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 19, 2025 at 3:27 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 19 নভেম্বর: স্কুল সার্ভিস কমিশনকে ফের 2016 সালের 'দাগি' প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । এবার প্রার্থীদের বিস্তারিত তথ্য-সহ বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন ৷

বুধবার বিচারপরতি সিনহা বলেন, "একজন প্রার্থীর শুধু নাম প্রকাশ করা হলে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হয় না । কারণ একই নামে একাধিক প্রার্থী থাকতে পারেন । সেই জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অযোগ্য প্রার্থীদের নাম, বাবার নাম, বিষয় (যে বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে)-সহ তালিকা ফের প্রকাশ করতে হবে । এই তালিকা স্বচ্ছতার জন্য প্রকাশ করতে হবে ।" অন্যদিকে, অভিজ্ঞতার জন্য 10 নম্বর দেওয়া-সহ অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় রয়েছে সেগুলি নিয়ে 3 ডিসেম্বর ফের মামলার শুনানি হবে ।

কয়েকজন যোগ্য চাকরিপ্রার্থী অভিযোগ করেন, দাগি প্রার্থীদের নতুন পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে । ইন্টারভিউ তালিকাতেও তাঁদের নাম রয়েছে । যদিও স্কুল সার্ভিস কমিশনের যুক্তি, এরকম মোট চারজনের নাম তারা খুঁজে পেয়েছে । তার মধ্যে দু'জন বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থী ৷ আর দু'জনের নামের বানানে গণ্ডগোল হয়েছে । এই কথা শুনে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, এঁদের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশ মতো পদক্ষেপ করতে হবে ।

এদিন আদালতে শুনানিতে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "বেশ কয়েকজন প্রার্থী রয়েছেন, যাঁরা টেন্টেড লিস্টে রয়েছেন ৷ তাঁদেরকে ইন্টারভিউ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে । নীতীশরঞ্জন বর্মন হলেন সেরকমই এক টেন্টেড প্রার্থী । ওএমআর শিট প্রকাশ করা হোক । যাতে কোন কোন টেন্টেড প্রার্থীর নাম তালিকায় রয়েছে সেটা জানা যায় ।"

স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নীতীশরঞ্জন বর্মন টেন্টেড কিন্তু ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ । নারায়ণচন্দ্র পালও তাই । বাকি দেবলীনা নামের এক প্রার্থী, আর একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছি আমরা । দু'জনের নামের বানানে গণ্ডগোল রয়েছে । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই বলা ছিল বিশেষভাবে সক্ষমদের সুযোগ দিতে হবে । কিন্তু যদি আদালত এখন বলে তাহলে তাঁদের বাদ দেওয়া হবে ।"

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ফের বলেন, "সমস্ত কিছু যাতে স্বচ্ছ থাকে তার জন্য ওএমআর শিট প্রকাশ করা হোক । যাতে আমরা তুলনা করতে পারি কারা টেন্টেড আর কারা নয় ।" এরপর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কিছু লোক থাকে সমস্ত কিছুকে পণ্ড করার জন্য । আমরা মামলাকারীদের সন্তুষ্টির জন্য ওএমআর প্রকাশ করতে পারব না ।" বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "কেন স্কুল সার্ভিস কমিশন লুকোতে চাইছে সব কিছু ?" কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এরা প্রত্যেকে অকৃতকার্য প্রার্থী ।"

সব শোনার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, "এই মামলায় চারজনের নাম উল্লেখ করেছেন মামলাকারীরা ।" সুপ্রিম কোর্টের 3 এপ্রিল এবং 29 অগস্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এরপর বিচারপতি সিনহা নির্দেশ দেন, "সুপ্রিম কোর্ট কোথাও বলেনি অযোগ্য প্রতিবন্ধী প্রার্থীকেও নতুন পরীক্ষায় সুযোগ দিতে হবে । সেই জন্য আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে হবে কমিশনকে । পাশাপাশি একজন প্রার্থীর শুধু নাম প্রকাশ করা হলে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হয় না । কারণ একই নামে একাধিক প্রার্থী থাকতে পারেন । সেই জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অযোগ্য প্রার্থীদের বাবার নাম সাবজেক্ট-সহ তালিকা ফের প্রকাশ করতে হবে । এই তালিকা স্বচ্ছতার জন্য প্রকাশ করতে হবে ।"

