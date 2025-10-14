দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ'-কাণ্ড: বহিরাগত ঠেকাতে মেডিক্যাল কলেজে পুলিশি নিরাপত্তার নির্দেশ
19 অক্টোবর পর্যন্ত বিজেপির ধর্নায় অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের ৷ আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটির অনুমতিপত্র আদালতে পেশ বিজেপির আইনজীবীর ৷
Published : October 14, 2025 at 10:02 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ'-কাণ্ডে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে ৷ মঙ্গলবার মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের দায়ের করা মামলার শুনানিতে পুলিশকে এমনটাই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ অন্যদিকে, বেসরকারি কলেজের ছাত্রীর 'গণধর্ষণ'-এর প্রতিবাদে বিজেপির অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল আদালত ৷ সেই নিয়ে পুলিশকে আইন মেনে ধরনা অনুমতি দিতে বলেছেন বিচারপতি দত্ত পাল ৷
উল্লেখ্য, দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ'-কাণ্ডে ওই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন নির্যাতিতা ছাত্রী ৷ সেখানে অন্যান্য চিকিৎসক এবং পড়ুয়ারা রয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকে সাক্ষীও রয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতি ঘটনার পর থেকে বহিরাগতরা হাসপাতালে অনুপ্রবেশ করছে ৷ যা নির্যাতিতা, তাঁর পরিবার, সাক্ষী এবং অন্যান্য রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে ৷ সেই অভিযোগে পুলিশ-প্রশাসনকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে জরুরি শুনানির জন্য আবেদন করেছিল বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷
বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল মামলাটি গ্রহণ করলেও, তার শুনানি 16 নভেম্বর পুজোর ছুটির পর রেগুলার বেঞ্চে হবে বলে জানান ৷ কিন্তু, মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর বিচারপতি জরুরি ভিত্তিতে সেই মামলার শুনানি করবেন বলে জানান ৷ সেই সঙ্গে আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটির ময়দানে বিজেপির ধরনার অনুমতি সংক্রান্ত মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির বিষয়টিও জানান বিচারপতি ৷
সেই শুনানিতে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "হাসপাতালের ভিতরে বিপুলসংখ্যক লোকজন চলে আসছে ৷ অবিলম্বে হাসপাতালের বাইরে পুলিশ পিকেটিং বসানো হোক ৷ হাসপাতালের ভিতরে প্রচুর বাইরের লোকজন চলে আসছে ৷ হাসপাতালের ভিতরে নির্যাতিতা এবং একাধিক সাক্ষী রয়েছেন ৷ অবিলম্বে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিক আদালত ৷"
আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটকে নির্দেশ দেন, "আই-কিউ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যাতে কোনও বহিরাগত ঢুকতে না-পারে, তা সুনিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে ৷ আদালত পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত, তা বলবৎ থাকবে ৷"
অপরদিকে বিজেপির ধর্না সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ সেই মামলার শুনানিতে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীর 'গণধর্ষণে'র প্রতিবাদে বিজেপিকে 19 অক্টোবর পর্যন্ত ধর্নায় অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ যেহেতু এই ধর্না আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের সম্পত্তিতে হচ্ছে এবং পর্ষদের তরফে বিজেপিকে ধর্না চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাই আদালত পুলিশকে আইন মেনে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
এই নিয়ে বিজেপির আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে বলেন, "বিজেপি 13 অক্টোবর থেকে 19 অক্টোবর পর্যন্ত আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের ময়দানে ধরনার জন্য আবেদন জানায় ৷ যেখানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজে উপস্থিত রয়েছেন ৷ কিন্তু, পুলিশ প্রথমে বাধা দেয় ৷ পরে আমাদের তরফে যখন বলা হয়, এই ময়দান পাবলিক প্রপার্টি নয় এবং এটি রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য করা হয়েছে, তখন পুলিশ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন-সহ নানা কৌশল আরোপ করার চেষ্টা করে ৷ কিন্তু, তাতেও সফল হয়নি পুলিশ ৷"
বিজেপির আইনজীবী বলেন, "আমরা যখন আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করি, তখন পুলিশ বুঝতে পেরে একটি চিঠি দেয় আমাদের ৷ বলা হয়, ময়দানে ধর্না মঞ্চ বাঁধতে হলে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের অনুমতি লাগবে ৷ এতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুলিশ বুঝে গিয়েছে তারা বাধা দিতে পারবে না ৷ তাই আমরা আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের অনুমতি চেয়ে আবেদন করি ৷"
তিনি আরও বলেন, "এ দিন মামলার শুনানি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ ইমেলে আমাদের মঞ্চ বাঁধা ও 19 অক্টোবর পর্যন্ত ধরনা চালানোর অনুমতি দেয় ৷ তখন আমরা সাপ্লিমেন্টারি পিটিশন হিসেবে সেই অনুমতিপত্র শুনানির সময় আদালতে পেশ করি ৷ সঙ্গে আদালতের কাছে আবেদন জানাই, আইন অনুযায়ী আমাদের আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের অনুমতি আছে ৷ কেবল পুলিশকে এই ধরনা সম্পর্কে অবগত করা আমাদের দায়িত্ব ৷ যাতে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত না-হয় ৷ তাই পুলিশ যাতে সেই সহযোগিতা করে, তার নির্দেশ আদালত দিক ৷ সেই আবেদন মঞ্জুর করে বিচারপতি পুলিশকে আইন মেনে অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷"