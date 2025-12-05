'বাবরি' মসজিদ শিলান্যাসে হস্তক্ষেপ নয়, রাজ্যকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ হাইকোর্টের

'বাবরি' মসজিদ শিলান্যাসে হস্তক্ষেপ নয়, রাজ্যকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ হাইকোর্টের
কেন্দ্রীয় সরকারকেও রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্যের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ 19 কোম্পানি সিআইএসএফ মোতায়েন আছে, জানালেন ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ৷
Published : December 5, 2025 at 1:32 PM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীরের 'বাবরি' মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বিরুদ্ধে হওয়া জনস্বার্থ মামলায় হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ফলে হুমায়ুনের মুর্শিদাবাদে 'বাবরি' মসজিদের শিলান্যাসে আর কোনও বাধা আপাতত রইল না ৷ বরং, মসজিদ তৈরির প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যাতে এলাকায় বা জেলায় কোনোরকম অশান্তি না-ছড়ায়, রাজ্য সরকারকে তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার পক্ষে এদিন সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "6 ডিসেম্বর নতুন করে মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছি আমরা ৷" তাঁর যুক্তি, যদি বেলডাঙায় 'বাবরি' মসজিদের শিলান্যাস হয়, তাহলে সেখানে সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েনের পরিবেশ তৈরি হবে ৷ যা বড় অশান্তির আকার নিতে পারে বলে আদালতকে জানান তিনি ৷
তবে, অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে বলেন, "আমরা পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করেছি ৷ রাজ্য প্রশাসন নজর রাখছে, যাতে আইনশৃঙ্খলার কোনও অবনতি না-হয় ৷"
এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য প্রশাসনকে সাহায্যের নির্দেশ দেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেন ৷ কেন্দ্রের তরফে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, "ওই এলাকায় আগেও অশান্তি হয়েছে ৷ তাই 19 কোম্পানি সিআইএসএফ মোতায়েন করা রয়েছে এলাকায় ৷"
এরপরেই রাজ্য সরকারকে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, "রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, রাজ্য যেন কড়া হাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে ৷ যাতে সাম্প্রতিক সম্প্রীতি কোনোভাবে নষ্ট না-হয় ৷ যথেষ্ঠ পরিমাণে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করতে হবে এলাকায় ৷ পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকারকেও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্যকে সাহায্য করতে হবে ৷"
মামলার শেষে হুমায়ুন কবীরের আইনজীবী শুভাশিস দাশগুপ্ত বলেন, "আমাদের তরফে কলকাতা হাইকোর্টে 'আন্ডার টেকিং' প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে, কোনোরকম শান্তিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট হয়, এমন কিছু করা হবে না ৷ আর আদালতও রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে, পুলিশ যাতে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর নজর রাখে ৷ পাশাপাশি, কেন্দ্রের পক্ষে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল জানিয়েছেন, ওই এলাকায় ইতিমধ্যে 19 কোম্পানি সিআইএসএফ মোতায়েন রয়েছে ৷"
উল্লেখ্য, সম্প্রতি হুমায়ুন কবীর বেলডাঙায় 'বাবরি' মসজিদ তৈরির কথা ঘোষণা করেন ৷ এমনকি অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনে অর্থাৎ, 6 ডিসেম্বর ওই মসজিদ শিলান্যাসের কথা ঘোষণা করেন হুমায়ুন ৷ যা নিয়ে তৃণমূলের তরফেও হুমায়ুনকে সতর্ক করা হয় ৷ কিন্তু, দলের নির্দেশ না-মানায় ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার ঠিক আগে বহিষ্কার করে তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ৷
উল্লেখ্য, এই মসজিদ শিলান্যাসকে ঘিরে একাধিক উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ৷ ফলে 6 ডিসেম্বর বেলডাঙায় 'বাবরি' মসজিদের শিলান্যাস হলে অশান্তির আশঙ্কা করা হচ্ছিল ৷ যদিও, আদালত সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না-করে বরং প্রশাসনকে সতর্ক হতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
প্রসঙ্গত, সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জ কয়েকমাস আগেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, দোকানপাট, গাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন ধরানোর ঘটনা ঘটে ৷ যার পরিপ্রক্ষিতে সেইসময় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মুর্শিদাবাদের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয় ৷