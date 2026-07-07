কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানোর ট্রেন্ড বন্ধ হোক: শওকতের মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট

কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানোর ট্রেন্ড বন্ধ হোক: শওকতের মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট
শওকত মোল্লা এবং অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানোর যে ধরন ইদানীং দেখা যাচ্ছে, তা বন্ধ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : July 7, 2026 at 1:37 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: মানবিক কারণে ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লাকে কোমরে দড়ি পরিয়ে পাড়ায় পাড়ায় প্যারেড করানো বন্ধ করা হোক ৷ এমনই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ এর সঙ্গে ধর্ষণে অভিযুক্ত শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলাগুলি খারিজের আবেদন মঙ্গলবার নাকচ করে দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচাৰ্য ৷
গত 3 জুলাই মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা ৷ তার আগের দিন বিকেলে ধর্ষণে মামলায় অভিযুক্ত শওকতকে দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিং এলাকার জীবনতলা বাজারের মধ্য দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ ৷
মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচাৰ্যের পর্যবেক্ষণ, "শওকতের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ৷ তার ভিত্তিতে ফৌজদারি মামলাগুলি খারিজ করা এই আদালতের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ এর জন্য অন্য আদালতে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে" ৷ বিচারপতি ভট্টাচাৰ্য আরও বলেন, "গ্রেফতারির পর থেকে তাকে মাঝে মাঝে এলাকায় পুলিশের ঘোরানোর যে ট্রেন্ড, তা বন্ধ করা উচিত ৷ তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার হোক আইন মেনে ৷"
ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক আদালতে জানান, গত বৃহস্পতিবার জীবনতলা বাজারের মধ্য দিয়ে পায়ে হাঁটিয়ে ঘোরানো হয় তাকে ৷ সাত বছর আগের একটি ধর্ষণ মামলায় জীবনতলা থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে ৷ এর আগে বিস্ফোরণ সংক্রান্ত একটি মামলায় এনআইএ (NIA) শওকত মোল্লাকে গ্রেফতার করেছিল ৷
অপরাধের স্থান পুনরায় খতিয়ে দেখার (রিকনস্ট্রাকশন) প্রয়োজনে গত বৃহস্পতিবার পুলিশ তাকে বাজারের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় ৷ পুলিশের এই আচরণ বেআইনি এবং অমানবিক বলে উল্লেখ করে শওকতের আইনজীবী ৷ পাশাপাশি একটি মামলায় গ্রেফতার করে জেলে থাকাকালীন তারপর ফের অন্য মামলায় গ্রেফতারি বন্ধেরও আবেদন জানান তিনি ।
এই মামলাটি ছাড়াও গত 5 জুন কোমর কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকায় ঘোরানোর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তৃণমূলের একদা দাপুটে নেতাদের গ্রেফতারির সময় তারপর কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকায় ঘোরানোর ঘটনা সামনে এসেছে ৷
বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র গ্রীষ্মাবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় ৷ বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে এই দড়ি পরিয়ে ঘোরানোর কারণ এবং কোন পরিস্থিতিতে গ্রেফতার করে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে, সেই রিপোর্ট আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷ আর রিপোর্ট পেশের এক সপ্তাহের মধ্যে তার জবাবি হলফনামা দেবেন মামলাকারীরা ৷ চার সপ্তাহ পরে ফের এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা