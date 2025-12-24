পাহাড়ে 313 শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশে স্থগিতাদেশ ডিভিশন বেঞ্চের
4 সপ্তাহের মধ্যে জিটিএ ও মূল মামলাকারী-সহ সবপক্ষকে হলফনামা দিতে নির্দেশ ৷ 12 সপ্তাহের জন্য সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ ৷
Published : December 24, 2025 at 1:08 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: জিটিএতে 313 জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ 12 সপ্তাহের জন্য ওই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে ৷
তার আগে চার সপ্তাহের মধ্যে মামলার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ ৷ এ দিন নির্দেশে আদালত জানিয়েছে, হলফনামা পেশের পরে সার্কিট বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলার শুনানির দিন নির্ধারিত করতে হবে ৷ সেই মতো জিটিএ-র প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের মামলার পরবর্তী শুনানি শুরু হবে ৷
এ দিন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে হওয়া শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, "একক বিচারপতির বেঞ্চ চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার আগে কোন পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের নিযুক্ত করা হয়েছিল, তা বিবেচনা করে দেখেনি ৷ বিশেষত, পাহাড়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার বিষয়টি ৷" এ দিন বেঞ্চের স্থগিতাদেশের ফলে আপাতত আগামী তিনমাস এই শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হচ্ছে না ৷
মামলার শুনানিতে জিটিএ-র পক্ষে আইনজীবী অভ্রতোষ মজুমদার বলেন, "জিটিএ-তে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে নিয়োগ সম্ভব হয়নি ৷ এই 313 জন অস্থায়ী শিক্ষক দীর্ঘ 10 থেকে 12 বছর ধরে পরিষেবা দিয়েছেন ৷ তাঁদেরকে চাকরিতে স্থায়ী করা হয়েছিল রাজ্যের নোটিশের ভিত্তিতে ৷ এই মূহূর্তে এঁদের চাকরি বাতিল করা হলে, একাধিক স্কুলে সমস্যা তৈরি হবে ৷ কারণ, বিভিন্ন স্কুলে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ৷ তখন সমস্যায় পড়বে স্কুলগুলি ৷"
আইনজীবী চাকরি বাতিলের নির্দেশের বিরুদ্ধে সওয়ালে বলেন, "এই শিক্ষকদের যোগ্যতা নেই বা প্রশিক্ষণ নেই, তা নয় ৷ এঁরা যোগ্য এবং প্রশিক্ষণ রয়েছে ৷ রাজ্যের নীতিগত সিদ্ধান্তের বলে এই শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ এর পরিপ্রেক্ষিতে বেআইনি নিয়োগ করা হয়েছে, তা কখনওই বলা যায় না ৷ তাঁদের চাকরি বাতিল করা যায় না ৷"
যদিও, জিটিএ-র আইনজীবীর বক্তব্যের বিরোধিতায় মূল মামলাকারী চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "এই ভাবে কাউকে নিয়োগপত্র দেওয়া যায় না ৷ সব কিছুর একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে ৷" যদিও, ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর আপত্তির বিষয়টিকে হলফনামার আকারে জমা দিতে বলেছে ৷ সেই সঙ্গে মামলায় যুক্ত অন্যান্য পক্ষকেও নিজেদের বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
উল্লেখ্য, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ-এর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর অনিয়ম হয়েছে বলে জানিয়ে গত 17 ডিসেম্বর 313 জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু সেই নির্দেশে বলেন, "অস্থায়ী শিক্ষকদের স্থায়ী করার নামে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বেআইনি এবং আইনবিরুদ্ধ ৷" সেই নির্দেশকে ডিভিশন বেঞ্চে চ্যালেঞ্জ করেছিল জিটিএ ৷
উল্লেখ্য, সিঙ্গল বেঞ্চের মামলাটিও জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চে করা হয়েছিল ৷ মামলার গুরুত্ব এবং সময়ের কথা বিবেচনা করে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করেন, সেটিকে কলকাতা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করার জন্য ৷ সেই আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ৷