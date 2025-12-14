বৈষম্যের শিকার মাদ্রাসার পড়ুয়ারা, শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনে অনুমতি হাইকোর্টের

বৈষম্যের শিকার মাদ্রাসার পড়ুয়ারা, শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনে অনুমতি হাইকোর্টের
কলকাতা হাইকোর্টের সল্টলেকে বদলে এই কর্মসূচি কলেজ স্কোয়ারের বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের দিকে করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ আগামী 17 ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ধরনা-আন্দোলন ৷
Published : December 14, 2025 at 4:00 PM IST
কলকাতা, 14 ডিসেম্বর: স্থায়ী চাকরি, বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলনের পথে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃত আন-এডেড মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীরা । তাঁদের ধরনা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
সম্প্রতি সল্টলেকে লাগাতার ধরনা-আন্দোলনের আর্জি জানিয়ে পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীরা ৷ তবে পুলিশ তাঁদের ধরনার অনুমতি দেয়নি ৷ তাই আন্দোলনের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল আন-এডেড মাদ্রাসা ঐক্য মঞ্চ । শনিবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ আগামী 17 ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই কর্মসূচি করার অনুমতি দিয়েছেন ।
তবে আদালতের নির্দেশ যে সল্টলেকে নয়, এই কর্মসূচি করা যাবে কলেজ স্কোয়ারের বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের দিকে । শর্ত হিসাবে হাইকোর্টের তরফে বলা হয়েছে, আন্দোলনে 200 জনের বেশি উপস্থিত থাকা চলবে না । কোনোরকম উস্কানিমূলক কথা বলা যাবে না এবং শব্দ দূষণ বিধি মেনে মাইক ব্যবহার করা যাবে । সরকারি সম্পত্তির যেন কোনও ক্ষতি না-হয় সেদিকটাও খেয়াল রাখতে হবে । মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীদের সংগঠনের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, প্রায় 2500-এর বেশি শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কর্মচারী যুক্ত রয়েছেন এই মাদ্রাসাগুলির সঙ্গে ।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত 2013 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদন পায় এই মাদ্রাসাগুলো । দীর্ঘ আট বছর পর 2021 সালে সল্টলেক সিটি সেন্টারের সামনে 46 দিন অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন করার পর এই সকল 235টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শিক্ষকদের ন্যূনতম সাম্মানিক প্রদান করে রাজ্য সরকার । সেটা হল, গ্রুপ ডি-এর জন্য 5000, গ্রুপ সি 5500, গ্রাজুয়েট শিক্ষক 6000 এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট 12000 । যা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত নগন্য বলে দাবি ওয়েস্ট বেঙ্গল আন-এডেড মাদ্রাসা ঐক্য মঞ্চের । পাশাপাশি সবটাই অনুদানভিত্তিক ।
ঐক্য মঞ্চের মতে, প্রায় 2500 শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীর কোনও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা নেই । ছাত্রছাত্রীরা কেবলমাত্র বই ছাড়া সকল রকম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত । এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেয় জামা-জুতো, ব্যাগের বারবার আবেদন করেও আজও মেলেনি । বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এই সকল পিছিয়ে পড়া বিশেষত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনধিক 40 হাজার ছাত্রছাত্রী । বারবার আবেদন নিবেদন করার পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় মিড ডে মিল থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে এই সকল পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদেরকে বলে দাবি করা হয়েছে ।
কোনও সুরাহা না-হওয়ায় ওয়েস্ট বেঙ্গল রিকগনাইজ আন-এডেড মাদ্রাসা ঐক্য মঞ্চ অবশেষে দীর্ঘ মেয়াদি আন্দোলনের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে । সংগঠনের নেতৃত্ব মনে করেন, এইভাবে চলতে থাকলে 235টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস অনিবার্য । বিশেষত পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত প্রায় 40 হাজার ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় থেকে ড্রপ-আউট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । সেই জন্যই আগামী 17 ডিসেম্বর বুধবার কলেজ স্কোয়ারের বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতিক্রমে অনির্দিষ্টকালীন অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে নামতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিকগনাইজ আন-এডেড মাদ্রাসা ঐক্য মঞ্চ ।