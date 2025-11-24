শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন, SIR নিয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানি মুলতুবি হাইকোর্টে

শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন, SIR নিয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানি মুলতুবি হাইকোর্টে
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা বিচারাধীন থাকায় সমস্ত হাইকোর্টে SIR মামলার শুনানি স্থগিত রাখতে বলেছে শীর্ষ আদালত ।
Published : November 24, 2025 at 12:43 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: SIR নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার শুনানি মুলতুবি করে দিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ । সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু SIR মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তাই সমস্ত হাইকোর্ট যেন SIR মামলার শুনানি স্থগিত রাখে, এই মর্মে আগেই নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত । সেই নির্দেশ মেনেই এসআইআর মামলার শুনানি মুলতবি করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ । ফলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপরেই নির্ভর করবে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলার ভবিষ্যৎ ।
উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টে এসআইআর নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় মামলাকারী পিন্টু কারার ৷ 2002 সালকে কেন এসআইআর-এর ভিত্তিবর্ষ করা হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলে মামলা দায়ের করেছিলেন তিনি । পাশাপাশি এসআইআরের সময়সীমা বৃদ্ধিরও দাবি জানানো হয় এই মামলায় । এর আগে, কলকাতা হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনের কাছে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছিল ।
এর জবাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আদালতে বলেন, 2002 সালে এসআইআর হয়েছিল ৷ ফলে সেই সময় একেবারে নতুন তালিকা তৈরি হয়েছিল ৷ তারপরে এসআইআর আর হয়নি ৷ সেই কারণে 2002 সালকে এই ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই ব্যাপারে কমিশনকে হলফনামা দিয়ে বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দেয় ৷
গত 20 নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি এসভিএন ভাট্রির বেঞ্চ কেরল সরকারের দায়ের করা একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ পাঠিয়েছে । কমিশনের কাছে শীর্ষ আদালত জানতে চেয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া আদৌ স্থগিত রাখা সম্ভব কি না, তা 26 নভেম্বরের মধ্যে জানাতে হবে । কেরল সরকার মামলা দায়ের করে জানিয়েছে, ডিসেম্বর মাসে কেরলে পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে । সেই কাজে প্রায় 1 লক্ষ 76 হাজার কর্মচারী নিযুক্ত । এই পরিস্থিতিতে এসআইআর প্রক্রিয়া চালাতে যে সরকারি কর্মচারী প্রয়োজন, তার যোগান দেওয়া সম্ভব নয় । ফলে সরকারি কর্মচারীদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হোক, এই দাবি জানানো হয় শীর্ষ আদালতে ।
প্রসঙ্গত, বিহারে এসআইআর সম্পন্ন করার পর পশ্চিমবঙ্গ, কেরল-সহ দেশের মোট 12টি রাজ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফায় ।