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ডায়মন্ড হারবারে অভিষেকের অফিসে বুলডোজার চালানোর উপর স্থগিতাদেশ বজায়

19 জুলাই আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ অফিসে বুলডোজার চালানোর উপর স্থগিতাদেশ জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট ।

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অভিষেকের অফিসে বুলডোজার চালানোর উপর স্থগিতাদেশ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 2:33 PM IST

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কলকাতা, 28 জুলাই: আগামী 7 অগস্ট পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ অফিস ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ বজায় রাখল কলকাতা হাইকোর্ট । যে অফিস ভাঙা নিয়ে অভিযোগ, সেটি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস এর নয় বলে মঙ্গলবার আদালতে দাবি করেছে রাজ্য ।

এদিন আদালতে রাজ্যের অ্য়াডভোকেট জেনারেল সুরজিত নাথ মিত্র দাবি করেন, "মামলায় লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর মালিকের তরফে দাবি করা হয়েছে, 509 ও 512 নম্বর দাগ তাদের ৷ অথচ সেই অংশ ভাঙাই হয়নি ৷" ভাঙা অংশের দাগ নম্বর 507 । মামলাকারীর দাগ নম্বর ভাঙা হয়নি। অভিষেকের আইনজীবী কিশোর দত্তের পাল্টা অভিযোগ, "পঞ্চায়েত আইন মানা হয়নি ৷ ন্যূনতম নোটিশও দেওয়া হয়নি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানিকে।" বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ আগামী 7 অগস্ট পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন । 5 অগস্ট দুপুর দুটোয় মামলার পরবর্তি শুনানি ।

গত 19 জুলাই আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ অফিসে বুলডোজার চালানোর উপর স্থগিতাদেশ জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট। রবিবার বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর বিশেষ বেঞ্চ বসে কলকাতা হাইকোর্টে । আদালত নির্দেশ দেয়, জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত অথবা এই মামলার যতদিন না শুনানি হচ্ছে, স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে । ইতিমধ্যে ওই সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্ত নথি রাজ্যকে আদালতে পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ।

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস এর পক্ষে আইনজীবী কিশোর দত্ত আদালতে বলেন, "যে কোনও অভিযোগ থাকলে আইন অনুযায়ী নোটিশ দিয়ে আবেদনকারীর বক্তব্য জেলা প্রশাসনের আগে শোনা উচিত । ওই সম্পত্তির মালিকের অধিকার আছে নিজের বক্তব্য জানানোর । কিন্তু এখানে কোনও নোটিশই দেওয়া হয়নি। কী অভিযোগ, সেটা জানানোর আগেই প্রশাসন পদক্ষেপ করছে।" তিনি আরও বলেন, "কোনও অভিযোগপত্র লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসকে দেওয়া হয়নি । এদিকে বুলডোজার চলছে । কার্যত সমস্ত কিছু লুট করা হয়েছে পুলিশের সামনেই। আইনের তোয়াক্কাই করা হয়নি। সম্পত্তির অধিকার মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে । ইডি এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে । তারপরও এসডিও কীভাবে ভাঙচুর করতে পারেন ?"

রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রাথমিক অনুসন্ধান করে দেখেছেন, ডায়মণ্ড হারবারের আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে অফিস রয়েছে, তার অনুমতি সংক্রান্ত কোনও নথি নেই। সেই ভিত্তিতে বুলডোজার চালানো হয়েছে । জেলা পরিষদ ওই অফিস নির্মাণের কোনও অনুমতি দেয়নি ।

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