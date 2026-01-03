ETV Bharat / state

মালদার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বরাদ্দ নিয়ে হাইকোর্টে ক্যাগের গোপন রিপোর্ট, বিপুল দুর্নীতি

2017 সালে মালদায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের নতুন বাড়ি তৈরির জন্য বিপুল অর্থের অনুমোদন দিয়েছিল প্রশাসন, সেই টাকা নিয়ে স্রেফ লুটপাট হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ক্যাগ ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 3, 2026 at 8:00 PM IST

কলকাতা, 3 জানুয়ারি: মালদায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহ নির্মাণের টাকায় বিপুল দুর্নীতির খতিয়ান সিএজি (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) রিপোর্টে ৷ 2017 সালের অগস্ট মাসে বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মালদা জেলা ৷ ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের টাকা নিয়ে চরম দুর্নীতি হয়েছে ৷ এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ এই মামলায় ক্যাগ 678 পাতার রিপোর্টে 50 কোটি টাকা বণ্টন দুর্নীতির কথা জানিয়েছে ৷

এমনও হয়েছে এক প্রাপক 42 বার টাকা পেয়েছেন ৷ ক্যাগের বক্তব্য, অর্থ প্রদানে কোনও নিয়ম মানা হয়নি ৷ নিয়ম অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি বিডিওর প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে চারজনের কমিটি করার কথা ছিল- যাঁরা পরিদর্শন করে দেখে অর্থ প্রদানের সুপারিশ করবেন ৷ কিন্তু মালদা, ইংরেজবাজার, রতুয়া-1 নম্বর ব্লকের ক্ষেত্রে না বিডিও আর না তো বিরোধী দলনেতা- কারও তরফে কোনও প্রতিনিধি ছিল না ৷

আইনজীবীর বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

ক্যাগ রিপোর্টে বিপুল দুর্নীতির হিসেব-নিকেশ

মালদার 12টি ব্লকের মোট 147টি গ্রাম পঞ্চায়েতে গরিব-দুঃস্থদের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মাটির বাড়ি ভেঙে যাওয়ার পর মোট 58 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল সরকারের দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট) ৷ সিএজি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে আবেদন না করেই পাকা বাড়ি বানাতে 1 হাজার 467 জনকে 7.69 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল ৷ 6 হাজার 965 জনকে একাধিক বার অর্থ প্রদান করা হয়েছে, যা মোট 5.90 কোটি ৷ পরিদর্শন না করেই 31 হাজার 715 জনকে টাকা দেওয়া হয়েছে, যার মূল্য 7.29 কোটি ৷ পারিবারিক আয় কারচুপি করে 20 হাজার 177 জনকে মোট 4 কোটি 64 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল ৷ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা এবং বিডিওর প্রতিনিধির অনুমতি ছাড়াই 52 হাজার 256 জনকে 12.02 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল ৷ মোট 37.39 কোটি টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করা হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৷

মামলাকারীদের আইনজীবী অনিন্দ্য ঘোষ বলেন, "প্রকৃত প্রাপকরা প্রায় কেউ টাকা পায়নি ৷ প্রাপকের নামে যে অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়া হয়েছে, তার 80 শতাংশ ভুয়ো ৷ এই বিষয়টি আমরা আগামী দু'সপ্তাহ পরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে যখন মামলাটি শুনানির জন্য উঠবে, তখন জবাবি হলফনামা দিয়ে জানাব ৷"

2017 সালে মালদার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সাহায্যের বিপুল অর্থ লুটের অভিযোগ উঠেছিল আগেই ৷ স্থানীয় প্রশাসন মোট 100 কোটি টাকা বরাদ্দের দাবি জানিয়েছিল ৷ তার মধ্যে 58 কোটি টাকার অনুমোদন দেয় প্রশাসন ৷ কিন্তু সেই অর্থ স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লকের আধিকারিক, রাজনৈতিক দলের সদস্যরাই কারচুপি করে আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ ওঠে ৷

এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল একাধিক জনস্বার্থ মামলা ৷ এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মান্নান, মুস্তাক আলম-সহ মোট তিন জন 2021 সালে মামলা দায়ের করেন ৷ সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট সিএজিকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিল ৷ সম্প্রতি সিএজি তদন্তের পর কলকাতা হাইকোর্টে যে গোপন রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে চক্ষু কপালে ওঠার অবস্থা ৷

